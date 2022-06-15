Akşam Postası / 15 Haziran 2022

DEVA Parti’li Gürcan’a ikinci kez tahliye kararı: Savcılık yine itiraz etti

‘Askeri ve siyasi casusluk’tan müebbet hapis istemiyle yargılanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında ikinci kez tahliye kararı verildi. Savcılık, bu karara da itiraz etti.

Akşener’in kürsüsünde ‘çaresizliği’ anlattı: Tarikatların at koşturduğu ölüm yurtları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kürsüyü Akdeniz Üniversitesi’nde felsefe okuyan Süleyman adlı öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarından kalmanın bir seçim değil ‘çaresizlik’ olduğunu söyledi: “Yurtta kalan öğrencilerin yurt personeli tarafından baskı altında bırakıldığı, özel hayatının ihlal edildiği, manevi danışmanlık altında bazı tarikat ve dini cemaatlere taraftar toplandığı ve siyasi parti propagandası yapıldığı apaçık bir gerçektir.“

Demirtaş, Erdoğan’ın adaylık ilanıyla ilgili sordu: Sizce de bir tuhaflık yok mu?

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığını açıklamasıyla ilgili ”Sizce de bir tuhaflık yok mu?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, ‘Kaftancıoğlu talimatını’ tanımadı: Görevinin başında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun görevinin başında olduğunu söyledi.

Yeditepe Üniversitesi rektöründen, ENAG soruşturmasıyla ilgili bir garip açıklama

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, ENAG kurucusu Veysel Ulusoy’a açılan soruşturma için ”Görüşlerini üniversitemizin görüşüymüş gibi anlaşılacak şekilde, medyayla kampüsümüzde paylaşması kabul edilemez” dedi.

Reuters raporu: Haberden kaçış artıyor, Türkiye en çok siyasi haberlere inanmıyor

Reuters Enstitüsü dünya çapında çalışması sonucu hazırladığı dijital haber raporuna göre insanların haberlere kayıtsızlığı giderek artıyor. Türkiye’de ise genelin aksine en çok siyasi konularda yanlış haber yapıldığı düşünülüyor.

Erdoğan, dış politikayı beğenmeyen TÜSİAD başkanına ‘had bildirdi’: Sen çıraksın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin NATO’yla Finlandiya ve İsveç ihtilafı konusunda kendisini eleştiren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’a ”Sen çıraksın. Önce haddini bileceksin, iktidara ders vermek kim siz kimsiniz” diye seslendi.

Hükümet, 10 ülkede tarım arazisi bakıyormuş

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Afrika ve Latin Amerika’da 10 ülkede kiralamak üzere yer baktığı bildirildi.

TOGG CEO’su yerli otomobil için fiyat veremedi

TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Mart 2023 sonrası satışa sunulması hedeflenen yerli otomobil için şimdiden fiyat verilemeyeceğini söyledi.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İzinsiz’e bir yıl iki ay hapis cezası

Duvar resimleri nedeniyle yargılanan gerilla sanatçı İzinsiz’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten bir yıl iki ay 27 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Miçotakis, Erdoğan’ın taleplerini ‘absürt’ buldu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki adalar üzerinden Atina’nın egemenliğini sorgulamasının ‘absürt’ olduğunu, bu nedenle iki ülke arasındaki sorunları ele almak üzere görüşmelerin de zorlaştığını söyledi.

Akşener ‘Düzeltiriz’ deyince Erdoğan bugün ‘Türk Hava Yolları’na döndü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”Milli havayolumuz uluslararası uçuşlarını Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır’‘ dedi.