Hekimler bugün ‘beyaz itiraz’daydı

TBMM’ye sunulan yasa teklifini yetersiz bularak itiraz eden 11 ayrı sağlık emek ve meslek örgütü bugün tüm yurtta ortak eyleme gitti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Yıllardır ilk kez hep beraberiz, yan yanayız. Tarihe not düşsün. Bu beyaz bir 15 Haziran” dedi.

Fotoğraflar: TTB

Kamu kurumlarında hekimler ve sağlık çalışanları g(ö)reve gitti, aciller, yoğun bakım ve onkoloji hastaları dışındakilere hizmet vermedi.

Fincancı ve TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’sa bugün görüşülmesi beklenen yasa teklifiyle ilgili TBMM’de CHP ve HDP’li milletvekillerinin de katıldığı basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı yıkım karşısında tüm sağlık emekçilerinin yanında yer aldıklarını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık emekçilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarındaki gerilemenin hekim göçlerine yol açtığını ve haklarını alana kadar destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

‘Kurguyla, oyalama taktikleriyle yok sayıldık’

Farklı sağlık emek ve meslek örgütlerinin bir araya gelerek eyleme gittiğini hatırlatan Fincancı, “Beyaz itirazımızı hep birlikte dile getiriyoruz” dedi. Ortak açıklamayı okuyan Fincancı şöyle devam etti:

“Biz, ‘Başka Kamil Furtunlar, Ersin Arslanlar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz’ diyenler… Biz, gecesi gündüzü olmayanlar… Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yumamayanlar, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar… Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar… Biz, aylardır bir kurguyla oyalama taktikleriyle yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler… Biz, KHK ve güvenlik soruşturmalarıyla, ceza ve infaz yönetmelikleriyle baskı altına alınmaya çalışanlar…

Tüm bu olumsuzluklara rağmen; biz hekimler olarak ‘Giderlerse gitsinler’e boyun eğmeyenler; mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olanlar bizler, milyonlar… Yoksulluk sınırı altı ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz.”

Fotoğraf: Twitter / @CandanYceer

‘Sağlıksızlık dayatılıyor!’

Aralıktan beri süren oyalamanın ardından yeni yasa teklifiyle hekimler ve sağlık çalışanlarının emeğiyle alay edildiğini söyleyen Fincancı, şunları dedi: “Emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz.”

Bugünkü eylemin son olmayacağını söyleyen TTB başkanı, “Bu bir itiraz! Mecliste yürütülen senaryoyu reddediş! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi.