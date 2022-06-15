Kılıçdaroğlu, ‘Kaftancıoğlu talimatını’ tanımadı: Görevinin başında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun görevinin başında olduğunu söyledi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3’üncü Dairesi’nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla dört yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmişti. Kaftancıoğlu, 31 Mayıs’ta infaz işlemleri için götürüldüğü Silivri Cezaevi’nden denetimli serbestlikle çıkmıştı. Daha sonra Yargıtay başsavcılığı, Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğini düşürmüş, kararı da genel merkeze iletmişti.

‘Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz’

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. Biz Canan hanımı İstanbul il başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyorum. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Adaletsizliğe boyun eğerseniz yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz. Canan hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor. Birilerinin talimatına ‘Evet’ mi diyeceğiz? Hayır, demeyeceğiz. Bizim ruhumuzunda, Kuvayi Milliye vardır. Adalete saygılıyız ama adalet, adalet olduğu sürece. Bir kişiye haksızlık yapılıp görevinden alınacak, üyeliği düşürülecek. Biz buna uymayız.”