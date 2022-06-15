Erdoğan, dış politikayı beğenmeyen TÜSİAD başkanına ‘had bildirdi’: Sen çıraksın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin NATO’yla Finlandiya ve İsveç ihtilafı konusunda kendisini eleştiren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’a ”Sen çıraksın. Önce haddini bileceksin, iktidara ders vermek kim siz kimsiniz” diye seslendi.

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Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği Türkiye’nin itirazıyla karşı karşıya.

Resmi başvurular sonrası iki ülkenin terör örgütlerine destek verdiğini iddia eden Erdoğan, “NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine ‘Hayır’ diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz” demişti. Ancak Türkiye’nin NATO’nun genişlemesini bir ay öncesine kadar ‘olumlu’ bulup daha sonradan karşı duran tavrı, Batılı ülkeler tarafından yadırganmıştı.

Bugünkü TÜSİAD YİK toplantısında Türkiye’nin bu tavrını eleştiren Turan, ‘izlenecek politikaların diplomatik inceliklere öncelik veren bir strateji’ içerisinde uygulanmasının ülke çıkarlarına uygun olduğunu belirtmişti.

Turan, şunları söylemişti: ”İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye’nin dile getirdiği sıkıntıların ve taleplerin müzakere yoluyla, karşılıklı anlayışı geliştirerek ve ittifak ruhuna uygun şekilde çözülebileceğini ümit ediyoruz.”

Erdoğan’dan Turan’a: Sen çıraksın

Ancak Turan’a Erdoğan’ın yanıtı gecikmedi. NATO meselesinde İsveç ve Finlandiya’dan somut adımlar gelmeyene kadar uygulanan politikanın değişmeyeceğini belirten Erdoğan, ‘ey’ çekmeyi de ihmal etmedi: ”Ey TÜSİAD’ın başındaki beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın. Önce haddini bileceksin, iktidara ders vermek kim siz kimsiniz? Biz dış politikada İsveç, Finlandiya bunlara niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Eğer TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. CHP size ne diyorsa o ağızla konuşuyorsunuz. Sizden önceki ağababalarınız da böyle konuşuyordu, siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Öyleyse bu kapı, yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, yerli ve milli duruş sergilemeyene kapalıdır.”