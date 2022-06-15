Erdoğan duymasın: TÜSİAD başkanı yeni modeli yerden yere vurdu

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Fakirleşerek büyüyoruz. Artan risk seviyesi sürdürülemez, geleneksel politikalara dönmeliyiz” dedi.

Resmi enflasyonun yüzde 73,50’yle 24 yılın zirvesine çıkmasına rağmen ekonomi yönetiminden hiçbir sıkılaştırıcı önlem gelmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son olarak ”Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik” demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa düşük faizle üretim odaklı politikalara devam edeceklerini söylemiş, “Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz” demişti. Cumhurbaşkanı, “Ülkemizde teknik olarak enflasyon değil, hayat pahalılığı sorunu var” diye eklemişti.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşan Turan izlenen politikalarla ülkede gelirlerin eridiğini belirterek “TÜFE üç haneye yükseliyor, fakirleşerek büyüyoruz” dedi.

Turan şunları söyledi: ”Rekabetçi kur ve cari fazla politikaları günümüze uyumlu değil ve istenen sonucu vermiyor. Enflasyonla mücadelede tüm dünya faiz artırırken, biz tersi bir politika izliyoruz. Artan risk seviyesi sürdürülemez, geleneksel politikalara dönmeliyiz. İzlenen ekonomi politikalarıyla gelirlerimiz eriyor.”