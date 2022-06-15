Hükümet, 10 ülkede tarım arazisi bakıyormuş

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Afrika ve Latin Amerika’da 10 ülkede kiralamak üzere yer baktığı bildirildi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçen hafta Türkiye’nin Venezuela’da buğday üreteceğini açıklamıştı. Teklifse Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’dan gelmişti. Teklife göre, üretilecek buğdayın yüzde 30’u Venezuela’da kalacak, yüzde 70’iyse Türkiye’ye gelecek.

Yurt dışındaki tarım yatırımları bununla sınırlı değilmiş.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre Kirişçi’nin hedefinde 10 ülke var. Bu nedenle arazi kiralama projesi hakkında AKP’li vekillere sunum yaptı.

Buna göre bakanlık, Ukrayna’nın yanı sıra Latin Amerika ve Afrika’daki 10 ülkeyle görüşmelere başladı ve hatta bazıları anlaşmayla sonuçlandı.

Kirişçi’nin, kiralanacak tarım arazilerinde, iklimsel nedenlerle Türkiye’de üretilemeyen veya üretimi yetersiz kalan tarımsal ürünler yetiştirileceğini söylediği belirtildi.

Kirişçi, Türkiye’deki iç üretimin yeter düzeyde olduğunu anlattı: “Ama ihracatı seçiyorsan, yurt dışında da kiralama yapmak gerekiyor. Oralara modern tarımı götürmek istiyoruz. Bakir tarım alanlarında üretim yapmak istiyoruz. Afrika’nın özellikle güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alanlarda üretim yapabilecek durumdayız.”