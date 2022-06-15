Netflix, ‘gerçek’ Squid Game için başvuru alıyor: Evde şeker yapmakla olmaz

Netflix, en çok izlenen listelerinde zirveye yerleşerek dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisinden esinlenen bir yarışma programı için katılımcı başvurularını almaya başladı.

Dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.

Ancak diziden esinlenen yarışmada katılımcıların hayatı tehlikede olmayacak. Yarışmacılar en kötü senaryoda evlerine elleri boş dönmüş olacak. Yarışma için tüm dünyadan 456 oyuncu seçilecek.

Netflix Türkiye’den de paylaşılan ilana göre 10 bölümlük ‘Squid Game: The Challenge’ projesinde katılımcılar orijinal diziden esinlenen yarışmalarında olduğu oyunlarda mücadele edecek.

İlan, dünyanın her yerinden İngilizce bilen herkese açık.