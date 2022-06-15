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Yaramazlara biraz batar!

DEVA Parti’li Gürcan’a ikinci kez tahliye kararı: Savcılık yine itiraz etti


‘Askeri ve siyasi casusluk’tan müebbet hapis istemiyle yargılanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında ikinci kez tahliye kararı verildi. Savcılık, bu karara da itiraz etti.

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Gürcan’ın tutuklu olarak yargılandığını davaya Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi. Kapalı görülen duruşmada, Gürcan’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.


ANKA’nın aktardığına göre savcılık, Gürcan hakkında verilen ikinci tahliye kararına da itiraz etti. Savcılığın itirazı kabul edilirse Gürcan, yeniden tutuklanacak ve cezaevine girecek. Savcılığın itirazı reddedilirse Gürcan, ikametgahının bulunduğu İstanbul il sınırlarının dışına çıkamayacak.

Ne olmuştu?

Ankara başsavcılığının 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında 26 Kasım 2021’de gözaltına alınan Gürcan, 29 Kasım 2021’de ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanmıştı.

Gürcan hakkında hazırlanan ilk iddianame, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için savcılığa iade edilmişti. Başsavcılık, Gürcan’la yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını Milli Savunma Bakanlığı’ından sormuş ve bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianameyi mahkemeye göndermişti.

Gürcan hakkındaki yargılamanın ilk duruşması kapalı olarak sürdürülmüş, tutukluluk çıkmamıştı.

11 Mayıs’taki davadaysa Gürcan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verilmişti. DEVA kurucu ertesi gün tahliye edilmişti.

Ankara başsavcılığı aynı gün ‘adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı’ iddiasıyla Gürcan’ın yeniden tutuklanması istemiş; Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul etmişti.

Gürcan, tahliye kararının kaldırılmasına karşı savunması alındıktan sonra tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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