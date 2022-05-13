Dün tahliye edilen Metin Gürcan bugün tekrar tutuklandı

‘Casusluk’ suçundan tutuklu yargılandığı davada tahliye edildiği gün hakkında yakalama kararı çıkarılan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı.

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Ankara başsavcılığının 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında 26 Kasım 2021’de gözaltına alınan Gürcan, 29 Kasım 2021’de ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanmıştı.

Gürcan hakkında hazırlanan ilk iddianame, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için savcılığa iade edilmişti. Başsavcılık, Gürcan’la yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını Milli Savunma Bakanlığı’ından sormuş ve bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianameyi mahkemeye göndermişti.

Gürcan hakkındaki yargılamanın ilk duruşması kapalı olarak sürdürülmüş, tutukluluk çıkmamıştı. İki gün önceki davadaysa Gürcan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verilmişti. DEVA kurucu dün tahliye edilmişti.

Ankara başsavcılığı aynı gün ‘adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı’ iddiasıyla Gürcan’ın yeniden tutuklanması istemiş; Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul etmişti.

‘Casusluk’ suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edilen Gürcan, TEM ekiplerince bugün yeniden gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gürcan, adliyeye sevk edildi.

Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Gürcan, tahliye kararının kaldırılmasına karşı savunması alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.