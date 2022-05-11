DEVA Partili Metin Gürcan tahliye edildi

‘Casusluk’ suçundan tutuklanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan tahliye edildi.

Ankara başsavcılığının 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında 26 Kasım 2021’de gözaltına alınan Gürcan, 29 Kasım 2021’de ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanmıştı.

Gürcan hakkında hazırlanan ilk iddianame, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için savcılığa iade edilmişti. Başsavcılık, Gürcan ile yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını Milli Savunma Bakanlığı’ından sormuş ve bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianameyi mahkemeye göndermişti.

Gürcan hakkındaki yargılamanın ilk duruşması kapalı olarak sürdürülmüş; tutukluluk çıkmamıştı.

ANKA’nın aktardığına göre Yargılama, bugün Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmayla devam etti.

Mahkeme, Gürcan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.