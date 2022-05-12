Bugün tahliye edilen DEVA Partili Gürcan için yeni yakalama kararı

‘Casusluk’ suçundan tutuklandıktan sonra dün hakkında tahliye kararı verilip bugün tahliye edilen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: Arşiv

Ankara başsavcılığının 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında 26 Kasım 2021’de gözaltına alınan Gürcan, 29 Kasım 2021’de ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanmıştı.

Gürcan hakkında hazırlanan ilk iddianame, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için savcılığa iade edilmişti. Başsavcılık, Gürcan’la yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını Milli Savunma Bakanlığı’ından sormuş ve bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianameyi mahkemeye göndermişti.

Gürcan hakkındaki yargılamanın ilk duruşması kapalı olarak sürdürülmüş, tutukluluk çıkmamıştı. Dünkü davadaysa Gürcan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verilmişti.

Ankara başsavcılığı, DEVA Partili ismin tahliyesine itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, ‘adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı’ iddiasıyla Gürcan’ın yeniden tutuklanması istendi.

Dosyanın gönderildiği Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara başsavcılığının itirazını kabul etti.

Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.