Yeditepe Üniversitesi rektöründen, ENAG soruşturmasıyla ilgili bir garip açıklama

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, ENAG kurucusu Veysel Ulusoy’a açılan soruşturma için ”Görüşlerini üniversitemizin görüşüymüş gibi anlaşılacak şekilde, medyayla kampüsümüzde paylaşması kabul edilemez” dedi.

Verileri uzmanlar tarafından tartışmalı bulunan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verisi açıklamaya başlayan ENAG’la ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. TÜİK, ENAG kurucusu Ulusoy hakkında da ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

İki kurumun açıkladığı enflasyon arasında uçurum var. ENAG, mayısta yıllık enflasyonu yüzde 160 olarak hesaplamıştı. TÜİK’e göreyse bu oran yüzde 73,5’ti. Bu ‘makas’ açıldıkça ENAG’a yönelik basınç da artıyor.

Ulusoy’a görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açıldı. Üniversite, Ulusoy’un basına ‘izinsiz’ verdiği bir röportaj ve kurumun ‘bina ve kaynaklarını izinsiz ve amacına aykırı’ kullanmasıyla ilgili savunmasını istedi.

Üniversitenin rektörü Canan Aykut Bingöl tarafından yapılan açıklamada ”Herhangi bir kişi ya da grubun kendi görüşlerini, üniversitemizin görüşüymüş gibi anlaşılacak şekilde, medyayla kampüsümüzde paylaşması kabul edilemez” dendi.

Yeditepe Üniversitesi, dün olduğu gibi bugün de akademik özgürlük ve bilimsel özerklik ilkelerinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürmektedir. pic.twitter.com/hH5GTY9i7G — Canan Aykut Bingöl (@RectorYeditepe) June 14, 2022

Bu sözleri yalanlayan Ulusoy, şunları söyledi: “Verilerimizin ne olup olmadığını bilmeden, bir gün merak edip sormayan rektörün bizi ‘Yanıltıcı yanlış bilgi vermekle’ suçlaması bir gaflettir. Bir bilim insanına yakışmayan bu sözlerin muhakkak bir hukuki karşılığı olacaktır zira bu noktadan sonra devam eden doktora tezinin Yeditepe Üniversitesi’nde tamamlanma olasılığı kalmamıştır. Bu haliyle tüm sorumluluk sarf ettiği cümlelerden dolayı rektöründür”.