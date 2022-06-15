Kığılı’dan tepki çeken yönetmelik için özür

Erkek giyim markası Kiğılı, tepki çeken ‘kılık- kıyafet yönetmeliği’ sonrası özür mesajı yayınladı.

Fotoğraf: symbolkocaeli.com

Giyim markasının çalışanlarına gönderdiği mailde kadın çalışanlardan ‘mavi yakalı işçilerle çalıştıkları için’ dekolte ile etek boyunda ‘aşırıya kaçmayarak’ ve basenleri ‘dikkat çekilmeyecek şekilde’ giyinmeleri isteniyordu.

Sosyal medyada yayılan mesaj infiale yol açtı. Kullanıcılar, şirketi kadınları baskılamak ve mavi yakalı işçileri aşağılamakla suçladı.

Bunun üzerine Kığılı CEO’su Sena Suerdem imzalı bir özür metni yayınlandı. Metinde, çalışanlara gönderilen mailin ‘kurum kültürüyle bağdaşmadığı’ iddia edildi. Mailden sonra tüm çalışanlardan özür dilendiği yazıldı.

‘Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağı’ kaydedilirken, kamuoyundan da özür dilendi.