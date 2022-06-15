Britanya basını, sığınmacı planı sarpa saran hükümeti topa tuttu

Britanya’nın sığınmacıları Afrika ülkesi Ruanda’ya gönderme planı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) takıldı, havalanmadan çok kısa süre önce uçuş iptal edildi.

Britanya basını bu durumu ‘komedi’ olarak manşetlerine taşıdı.

Gazeteler ayrıca hükümetin bu girişiminin vergi mükelleflerine 500 bin sterline mal olduğunu yazdı.

Britanya’da Boris Johnson hükümeti, ülkeye giden bazı sığınmacılara ‘tek yön Ruanda bileti’ vermeyi gündeme getirmişti. İlk etap ağırlıklı olarak deniz yoluyla ve karadan Britanya’ya giden bekar erkekleri kapsayacak planda ilk uçuşun dün yapılması planlanıyordu ama bu olmadı.

AİHM, uçakla götürülmesi planlanan yedi kişiden birinin başvurusunu ‘öncelikli’ olarak inceleyip kişinin gönderilemeyeceğine karar verdi. Bu karadan sonra diğer altı kişi de mahkemeye başvurdu. Mahkemenin ‘gönderilemezler’ kararından sonra uçuş havalanmasına kısa bir süre kala iptal edildi.

Britanya’da basın olayı manşetlerine taşıdı.

Guardian, kararı manşetine Başbakan Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel için ‘utandırıcı bir darbe’ sözleriyle taşıdı.

Metro gazetesiyse yaşananlar için “Ruanda hava komedisi” başlığını attı.

Times, Britanya’nın Avrupalı yargıçlarla ‘çatışma rotasına’ girdiğini yazdı.

Times’a konuşan bir hükümet yetkilisi şöyle dedi: “Yerel mahkemeler ki buna en yüksek mahkemeler de dahil, art arda verdikleri kararlarla sığınmacıları Ruanda’ya gönderme planına onay verdi ama bir yabancı mahkeme gelip ‘Hayır, yapamazsınız’ diyor. Nöbetçi bir Avrupalı yargıç, İngiltere mahkemelerinde günlerce süren tartışmalarla alınan kararları bozdu.”