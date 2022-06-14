Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Britanya’nın sığınmacıları Ruanda’ya göndereceği ilk uçuşu durdurdu.

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Ruanda’ya gönderilecekler arasında yer alan bir sığınmacının avukatının başvurusu üzerine AİHM, bu kişinin uçağa bindirilmesini engelledi.

Kararda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin ‘Ruanda’ya gönderilecek mültecilerin, oradaki sığınma başvurularında adil ve etkili bir yasal desteğe erişemeyeceği’ yönündeki değerlendirmesi dikkate alındı.

Ayrıca Britanyalı yargıçların, Ruanda’nın güvenliliğini sorgulayan yaklaşımına da dikkat çekildi.

Britanya basınına konuşan kaynaklar, hükmün ülkenin sınır dışı kararı aldığı tüm sığınmacılar için geçerli olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri de BBC’ye, AİHM’nin son dakika müdahalesinin ardından uçağın kalkamayacağını doğruladı.

Uçak tüm gün bekledi

Gün boyunca başkent Londra’ya yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunan Amesbury’deki askeri havaalanı Boscombe Down’da hazır bekleyen uçakta, ilk aşamada sadece yedi kişinin olacağı açıklanmıştı.

İlk listede 120’den fazla kişi olsa da Britanya mahkemelerinin aldığı kararların ardından sayı yediye kadar gerilemiş, Dışişleri Bakanı Liz Truss sayıya bakılmaksızın uçağın havalanacağını açıklamıştı.

Gün içinde Başbakan Boris Johnson da Britanya’yı AİHM’den çıkarmakla tehdit etmiş ve başvuruları yapan avukatları ‘sığınmacıları sömüren suçlulara yardım etmekle’ suçlamıştı.

Tepki çeken plan

Britanya’da yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda’ya göndermek için 14 Nisan’da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti.

13 Haziran’da Temyiz Mahkemesi, yargıçlar, göçmen ve sığınmacıları Ruanda’ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları da reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala AİHM’e başvuru yapmıştı.