Mahkemeden izin çıktı: Britanya sığınmacıları Ruanda’ya gönderiyor

Britanya’da Yüksek Mahkeme, sığınmacıların Afrika ülkesi Ruanda’ya gönderilmesine onay verdi. Haftaya salı düzenlenecek ilk uçuşta 31 sığınmacı yer alacak.

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Britanya’da Boris Johnson hükümeti, ülkeye giden bazı sığınmacılara ‘tek yön Ruanda bileti’ vermeyi gündeme getirmişti. ‘Deneme amaçlı’ ilk etapta Ruanda’ya 120 milyon sterlin ödenecek. Bu ilk etap ağırlıklı olarak deniz yoluyla ve karadan Britanya’ya giden bekar erkekleri kapsayacak.

Hem birçok siyasetçi hem de vatandaşlar ülkenin bu politikasına itiraz etmiş ve kampanyalar düzenlemişti.

Yüksek Mahkeme uygulamayı yürürlüğe soktu ama pazartesi dava temyiz mahkemesinde görülecek.

BBC’nin haberine göre Yüksek Mahkeme temmuzun sonuna doğru bir bütün olarak itirazları dinleyecek.

Yüksek Mahkeme yargıcı Sir Jonathan Mark Swift, kararında İçişleri Bakanı Priti Patel’in politikalarını uygulayabilmesinde ‘kamu yararı’ olduğunu söyledi. Bakan Patel, Yüksek Mahkeme kararından övgüyle bahsederken hükümetin de planlarını sürdüreceğini söyledi.

Johnson da karar için “İyi haber” dedi.

Ruanda’ya gönderilen kişilerin sığınma başvuruları bu ülkede değerlendirilecek. Sığınmacılara da bu süreçte barınma ve destek sağlanacak. Sığınma talebinin olumlu sonuçlanması durumundaysa beş yıla kadar eğitim ve desteğe erişimiyle Ruanda’da kalabilecekler.

Ruanda’daki sığınma başvuruları olumsuz sonuçlanan kişilereyse başka göçmenlik kuralları altında yeniden bir vize başvuru hakkı tanınacak. Ancak yine de bu kişiler sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.