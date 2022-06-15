Fortnite dersanesi: Bilgisayar oyununda daha iyi olmak için paralı ders alır mıydınız?

Bir teknoloji şirketi kendini geliştirmek isteyen e-sporculara parayla Fortnite dersi veriyor.

Fotoğraf: Novos

Bilgisayar oyunlarının ‘çocuk işi’ görüldüğü günler eskide kaldı. Yalnızca yetişkinler için hazırlanan türlü çeşitli oyundan bahsetmiyoruz.

Bilgisayar oyunları az zamanda o kadar büyük bir ekonomi yarattı ki bunun oyun sektörüne yeni açılımlar getirmesi kaçınılmazdı.

Parayla oyun dersi

Israil’deki bilimsel, teknolojik, kültürel gelişmelerden haber veren kar amacı gütmeyen Israil21C, rekabetin kızıştığı Fornite oyununda kendini geliştirmek isteyenler için eğitim veren Novos adlı bir şirketin haberine yer verdi.

Fortnite aylık 80 milyon kullanıcısı ve 350 milyondan fazla oyuncu hesabıyla en popüler bilgisayar oyunlarından biri. Ortalama bir abone, günde en az bir kez oturum açarak Novos’ta haftada yaklaşık dokuz saat eğitim alabiliyor.

Kim neden ‘oyun dersanesine’ gider?

Bilgisayar oyunu yerine, en azından bazı oyunlar için ‘e-spor’ terimi kullanılıyor ve artık üniversiteler e-sporculara hiç azımsanmayacak burslar veriyor.

Örneğin, Miami Üniversitesi, Missouri Üniversitesi ve Dallas’taki Texas Üniversitesi, Fortnite, Counter-Strike ve League of Legends gibi oyunlarda gelecek vaat eden oyunculara yaklaşık 10 bin dolarlık burslar sunuyor. ABD’de geçen yıl toplam e-spor bursunun yüzde 480 arttığı belirtiliyor.

Novos bu fırsatı görmekte gecikmeyen bir girişimcinin eseri. Platform oyuncuların güçlü ve zayıf oldukları alanları izleyip kişiye özel bir eğitim programı geliştiriyor.

Geçen aylarda 6 milyon dolar yatırım aldığı açıklanan şirketten, aylık 9,90 dolar (170 lira) abonelik ücreti karşılığında hizmet alan oyuncular, eğitim videoları izleyip interaktif oturumlara katılabiliyor.