‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İzinsiz’e bir yıl iki ay hapis cezası

Duvar resimleri nedeniyle yargılanan gerilla sanatçı İzinsiz’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten bir yıl iki ay 27 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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MLSA Turkey’den Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre davanın yedinci duruşması bugün İstanbul 20’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

İzinsiz, İstanbul Kabataş’taki bir billboard üzerine icra ettiği ve o dönem medyanın da gündeminde olan, geçim sıkıntısı nedeniyle intihar eden yurttaşları konu alan eseri nedeniyle tutuklanmış, hakkında ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılamak’ suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanatçının önceki yıllarda icra edip sosyal medyadan paylaştığı diğer çalışmaları da ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla iddianameye eklenmişti.

İzinsiz’in ‘devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak’ suçlamasından beraatine karar veren mahkeme, sanatçının sosyal medya hesabında paylaştığı çalışmalarının ‘cumhurbaşkanına hakaret’ olduğuna kanaat getirerek sanatçıyı bir yıl iki ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, İzinsiz’in davada katılan olarak yer alan cumhurbaşkanı avukatına 5100 lira ödemesine karar verdi.

İzinsiz: Sanatçı iktidarın kim olduğuna bakmaksızın eleştiren kişidir

İzinsiz’in avukatı Özcan Karakoç, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasının sonradan hukuki olmayan bir şekilde davaya eklendiğini belirtti.

Emniyet’in sanatçının kapalı sosyal medya hesaplarından paylaştığı görselleri soruşturma izni olmamasına rağmen dosyaya eklediğini ifade etti. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla ilgili Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını hatırlatan avukat Karakoç, beraat istedi.

İzinsiz de şunları dedi: “Ben sokak sanatçısıyım. Sanatçı, doğası gereği iktidarın kim olduğuna bakmaksızın eleştiren kişidir. Toplumsal duyarlılığı merkezine alan işler yapıyorum. Suç işlemedim, hakaret kastım yok.”

Ne olmuştu?

İzinsiz, Şubat 2020’de ressam Devrim Erbil’in Kabataş’ta bir inşaat alanında yer alan bir reklam panosunda sergilenen İstanbul resminin üzerine, o dönem medyanın da gündeminde olan, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşanan intiharları konu alan bir ‘ekleme’ yapmıştı.

İzinsiz’in reklam panosundaki ay-yıldıza asılı bir insan silueti çizdiği işi, A Haber, Show TV, Akit, Takvim gibi medya kuruluşlarında ‘Bir garip provokasyon’ gibi başlıklarla haberleştirildikten sonra beş kişi gözaltına alınmış, İzinsiz’se tutuklanmıştı. Bir süre Silivri Cezaevi’nde tutulan sanatçı, daha sonra tahliye edilmişti.

İzinsiz hakkında bu eseri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılama’, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili daha önceki grafitiler nedeniyle de ‘zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla dava açıldı.

Yargılama sürecinde mahkeme, İzinsiz’ini eserinin sanatsal değerinin olup olmadığını değerlendirilmesi için Mimar Sinan Üniversitesi’den üç öğretim görevlisinden oluşan bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar verdi. Ancak üniversiteden mahkemeye yazılan cevapta, ‘bilirkişilik yapacak kimse olmadığı’ iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından adliye bilirkişisi bir rapor hazırlayarak, ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılamak’ (TCK 300) açısından suç oluşmadığını belirten bir rapor hazırladı.

Duruşma savcısı Emre Sarı, esas hakkındaki mütaalasında sanatçı İzinsiz’in ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından cezalandırılmasını, diğer suçlamadan ise beraatini istedi.