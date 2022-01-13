Sokak sanatçısı İzinsiz: Mimar Sinan Üniversitesi yaptığım dört resme teslim oldu

Duvar resimleri nedeniyle ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılamak’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaretten’ yargılanan sokak sanatçısı ‘İzinsiz’, eserlerinin sanatsal değerinin olup olmadığının belirlenmesi için “Bilirkişilik yapacak kimse yok” diyen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni (MSGÜ) eleştirdi: “Türkiye’nin en eski güzel sanatlar akademisi yaptığım dört resme teslim oldu.”

Fotoğraf: Twitter

‘İzinsiz’in yargılandığı davanın beşinci duruşması bugün İstanbul 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MLSATurkey’in aktardığına göre sanatçı ‘İzinsiz’ duruşmaya katılmazken avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada bir önceki duruşmada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne gönderilen yazıya gelen cevap okundu.

Bir önceki duruşmada mahkeme, dosyanın bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vermişti. MSGÜ’de görev yapan üç öğretim görevlisinden oluşan bilirkişi heyeti, İzinsiz’in davaya konu olan eserinin sanatsal değeri olup olmadığını değerlendirecekti. Ancak üniversiteden mahkemeye yazılan cevapta, ‘bilirkişilik yapacak kimse olmadığı’ belirtildi.

MSGÜ’den gelen olumsuz cevap üzerine mahkeme, güzel sanatlar alanında komisyon listesinden üç kişilik bir heyetin resen kurulmasına karar vererek davayı erteledi.

‘Kaypak her kale düşecek’

Sokak sanatçısı Twitter hesabından şunları kaydetti: “Bugün, 140 yıllık bir tarihe sahip çıkan, Türkiye’nin en eski güzel sanatlar akademisi @msgsuniversite, yaptığım dört resme teslim olmuştur. İktidardan olduğu kadar, devran döndüğünde başlarına geleceklerden de korkup ‘Bizi bu işe karıştırmayı’ diyebilen kaypak her kale düşecek!

Beni tutuklayıp yargılamanız, yaptığım resmin üstünü kazımanız Enes Kara gibi insanların ölümünü engelleyemiyor. Demek ki herkes bilirkişisi olduğu işi yapacak. Son olarak; tıpkı Melih gibi, tıpkı Naci’nin ve diğer tüm kayyumların gideceği gibi sen de tarihin çöplüğüne gideceksin. Bu utancın hafızası benimle beraber hep yakanda olacak. Söz.”

Son olarak; tıpkı melih gibi, tıpkı naci'nin ve diğer tüm kayyumların gideceği gibi sen de tarihin çöplüğüne gideceksin. Bu utancın hafızası benimle beraber hep yakanda olacak. Söz😘🏴‍☠️ @handaninciMSGSU pic.twitter.com/fhGZ7qFbVP — izinsiz (@_izinsiz) January 13, 2022

Ne olmuştu?

‘İzinsiz’, Şubat 2020’de ressam Devrim Erbil’in Kabataş’ta bir inşaat alanında yer alan bir reklam panosunda sergilenen İstanbul resminin üzerine, o dönem medyanın da gündeminde olan, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşanan intiharları konu alan bir müdahale yapmıştı.

‘İzinsiz’in reklam panosundaki ay-yıldıza asılı bir insan silueti çizdiği işi, A Haber, Show TV, Akit, Takvim gibi medya kuruluşlarında ‘Bir garip provokasyon’ gibi başlıklarla haberleştirildikten sonra beş kişi gözaltına alınmış, İzinsiz ise tutuklanmıştı. Bir süre Silivri Cezaevi’nde tutulan sanatçı, daha sonra tahliye edilmişti.

‘İzinsiz’ hakkında bu eseri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılama’, daha önce yaptığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili grafitiler nedeniyle ise ‘zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla dava açıldı. İzinsiz’in tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.