‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İzinsiz’in duvar resmi ‘sanatsal boyutu aşmış’

Duvar resimleri nedeniyle yargılanan gerilla sanatçı İzinsiz’e bilirkişi raporu sonrası ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten ceza istendi.

Fotoğraf: Twitter

MLSATurkey’den Çiçek Tahaoğlu’nun aktardığına göre İzinsiz hakkında açılan davanın altıncı duruşması bugün İstanbul 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada sunulan bilirkişi raporunda ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılamak’ (TCK 300) açısından suç oluşmadığı, ancak ‘cumhurbaşkanına hakaret’te (TCK299) ‘sanatsal boyutu aşan bir durum oluştuğu’ iddia edildi.

Savcı mütalaasında sanatçının ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından cezalandırılmasını, diğer suçlamadansa beraatini istedi.

Bir sonraki duruşma 15 Haziran’da görülecek.

Ne olmuştu?

İzinsiz, Şubat 2020’de ressam Devrim Erbil’in Kabataş’ta bir inşaat alanında yer alan bir reklam panosunda sergilenen İstanbul resminin üzerine, o dönem medyanın da gündeminde olan, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşanan intiharları konu alan bir ‘ekleme’ yapmıştı.

İzinsiz’in reklam panosundaki ay-yıldıza asılı bir insan silueti çizdiği işi, A Haber, Show TV, Akit, Takvim gibi medya kuruluşlarında ‘Bir garip provokasyon’ gibi başlıklarla haberleştirildikten sonra beş kişi gözaltına alınmış, İzinsiz’se tutuklanmıştı. Bir süre Silivri Cezaevi’nde tutulan sanatçı, daha sonra tahliye edilmişti.

İzinsiz hakkında bu eseri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılama’, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili daha önceki grafitiler nedeniyle de ‘zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla dava açıldı.

Yargılama sürecinde mahkeme, İzinsiz’ini eserinin sanatsal değerinin olup olmadığını değerlendirilmesi için Mimar Sinan Üniversitesi’den üç öğretim görevlisinden oluşan bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar verdi. Ancak üniversiteden mahkemeye yazılan cevapta, ‘bilirkişilik yapacak kimse olmadığı’ iddia edildi.

Bir önceki duruşmada, mahkeme, adliyenin güzel sanatlar alanında komisyon listesinden üç kişilik bir heyetin resen kurulmasına karar vermişti.

İzinsiz’in tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.