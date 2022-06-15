Akşener ‘Düzeltiriz’ deyince Erdoğan bugün ‘Türk Hava Yolları’na döndü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”Milli havayolumuz uluslararası uçuşlarını Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır’‘ dedi.

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Dün TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni’nde konuşan Erdoğan, “Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Hava Yolları yazacağız” demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se Erdoğan’a “Biz geldiğimizde onu da düzeltiriz” yanıtını vermişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, bugün ‘Türkiye Hava Yolları’ yerine ‘Türk Hava Yolları’na döndü: “Turkish Airlines Değil, Türk Hava Yolları yazacağız”.

AKP hükümeti uluslararası alanda Türkiye’nin ismini İngilizce karşılığı olan ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ olarak değiştirmişti.