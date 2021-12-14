Akşam Postası / 14 Aralık 2021

Demirtaş ‘Erdoğan’ı’ çizdi: Cin Ali’nin Çin modeli

Edirne Cezaevi’nde beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ‘yeni ekonomi modeli’ni çizerek eleştirdi.

M. MURAT KUBİLAY yazdı: İktidar daha ne kadar ileriye gidecek? Muhtemel hedef ne?

Nisan ayına kadar, yani bu modelin yaratacağı olumsuz sonuçlar haricinde bir ihtimal olumlu kazanımların edilebileceği ilk zamana kadar, toplumda baskıyı artırmak zorundalar. Muhtemel hedef ne? Tepkinin en çok konduğu sosyal medya mecrası ve bunları ifade eden ekonomistler.

Prof. Dr. Oğuz Oyan: Türkiye’yi zor günler bekliyor

Türkiye her güne yeni bir kur atağıyla uyanırken, ekonomideki gidişat yurttaşlardaki endişeyi büyütüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuç” sloganıyla başlattığı, ardı ardına gelen faiz indirimleri, resmi enflasyonda yaşanan artış, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve ardı arkası kesilmeyen zamlar…

Prof. Önder: ‘Çin modeli’ dayatılmış olabilir; sıcak paraya daha güçlü davetiye çıkıyor

İktisatçı İzzettin Önder, ekonomi yönetimi tarafından söylenildiğinin aksine Türkiye’nin sıcak parayı elinin tersiyle itmediğini hatta uzun vadede buna daha güçlü davetiye çıkaracak bir duruma düştüğünü söyledi.

Greve giden sağlıkçılar destek bekliyor: Bu koşulları dayatanlara gücümüzü gösterelim

Sağlık çalışanları yarın aile hekimlikleri dahil tüm sağlık kurumlarında iş bırakma eylemi düzenleyecek. Acil, yatan hastalar, diyaliz, kanser, gebe, yoğun bakım, Covid-19 veya Covid-19 şüphesiyle yapılan başvurular geri çevrilmeyecek.

RTÜK üyesinden ‘Teşkilat’ için başvuru: O sözler senaryoya özellikle iliştirilmiş

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı TRT’de yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen “Geliyor gelmekte olan” sloganının kullanım şekliyle ilgili rapor hazırlanması için başvuruda bulundu.

AKP’den seçim hazırlığı gibi çalışma: Daha bütçe görüşülürken ek bütçe hazırlanmış

‘Yeni ekonomi modeli’yle kalıcı cari fazla hedefine odaklanan hükümetin TL’de yaşanan değer kaybının ardından yapacağı ek harcamaların artması beklenirken, hükümetin 2022 bütçesini genişletecek ek bütçeyi kısa sürede TBMM’ye sunması bekleniyor.

Şişli’de komşulardan homofobik saldırı: Bina kapısını kapatıp darp ettiler

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Kurtuluş semtinde 23 yaşındaki B.K. ve bir arkadaşı, komşular tarafından homofobik tehdide ve fiziksel saldırıya maruz kaldı.

Üç uzmanlık derneğinden uyarı: Aşılama çok düştü, yeni stratejilere ihtiyaç var

Türk Toraks, Halk Sağlığı Uzmanları ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları dernekleri, aşılamanın çok yavaşladığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın topluma telkinde ve uyarıda bulunmanın ötesinde stratejiler geliştirmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Beyin cerrahları ve roket bilimciler geri kalanımızdan daha zeki değilmiş

Beyin cerrahı olmak ya da roket bilimi alanında çalışmak isteyenlere müjde! Bir araştırma onların genel nüfustan daha zeki olmadığını ortaya koydu.

Gökçek belediyeye ait aracı nihayet iade etti

Eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek belediyeye ait zırhlı aracı sonunda teslim etti.

Yabancılara konut satışında rekor

TÜİK verilerine göre konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artış göstererek 178 bin 814 oldu. Döviz kurlarında artışla birlikte yabancılara konut satışında rekor kırıldı ve ilk kez yedi bin adedin üzerine çıkıldı.

Üç uzmanlık derneğinden uyarı: Aşılama çok düştü, yeni stratejilere ihtiyaç var

Türk Toraks, Halk Sağlığı Uzmanları ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları dernekleri, aşılamanın çok yavaşladığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın topluma telkinde ve uyarıda bulunmanın ötesinde stratejiler geliştirmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Marmara’da denizanası istilası

Marmara Denizi’nin İstanbul kıyılarında denizanası istilası yaşanıyor. Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, denizanalarının yoğunluğunun balık stokları üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu söyledi.

Bakanlık ‘Çince aşı’ya açıklık getirdi

Sağlık Bakanlığı kaynakları, üzerine Çince yazılar bulunan BioNTech aşılarılarının aslında bir Asya ülkesi için üretildiğini ancak daha sonra Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi.

İstanbul’da asansörde tecavüz girişimine gözaltı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde asansörde bir kadına tecavüz girişiminde bulunan 16 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.

Nusret’in Londra restoranı Tripadvisor’da yerden yere vuruldu: Kim salata sosunda kıl ister ki?

Tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae adıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen Nusret Gökçe’nin Britanya’nın başkenti Londra’daki restoranı Tripadvisor’da aldığı kötü puanlarla kentteki mekanlar arasında son sıralarda yer alıyor.

Mektuplaşarak tanıştığı mahkuma aşık olup binlerce kilometre yol gitti

Britanyalı bir kadın mektuplaşmaya başladığı ABD’li mahkuma aşık olup binlerce kilometrelik yolculuk yaptı.

Üstsüz güneşlenme talebi, yargının zirvesine taşındı

ABD’nin Maryland eyaletindeki kentlerden Ocean City’de yaşayan bir grup kadın, üstsüz güneşlenme yasağının kaldırılması talebinin yargının zirvesine taşıdı.