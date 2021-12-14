RTÜK üyesinden ‘Teşkilat’ için başvuru: O sözler senaryoya özellikle iliştirilmiş

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı TRT’de yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen “Geliyor gelmekte olan” sloganının kullanım şekliyle ilgili rapor hazırlanması için başvuruda bulundu.

Fotoğraf: TRT

Taşçı ifadenin dizide bir terörist karaktere söyletildiğini belirterek, bu durumunu ‘TRT’nin pervasızlığı’ olarak nitelendirdi.

Rapor hazırlanarak üst kurul toplantısında gündeme gelmesini talep eden Taşçı, başvurusunda şu ifadelere yer verdi: “Teşkilat isimli dizi programın 12.12.2021 tarihinde yayınlanan bölümünde, kamuoyunun hayırsever bir işadamı olarak tanıdığı, perde arkasında ise uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi terörist olarak yansıtılan ve oyuncu Gürkan Uygun’un canlandırdığı Yıldırım karakterinin ‘Geliyor gelmekte olan’ repliğini kullandığı görülmüştür. Bu ifade ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun hemen hemen tüm siyasi faaliyetlerinde kullandığı bir söylem olup partiyle özdeşleşmiş bir slogandır.

Senaryosuna ve dizinin akışına bakıldığında bu sloganın kullanılmasının bir anlamı olmadığı, tüm ülkenin Sayın Kemala Kılıçdaroğlu’nun kullandığını bildiği bu sözlerin senaryoya ‘özellikle iliştirildiği’ çok açık biçimde anlaşılmaktadır. Hele hele bu söylemin dizideki terörist karaktere söylettirilmesi planlı bir algı operasyonun parçası olduğu çok net görülmektedir.

Ülkenin ana muhalefet partisiyle özdeşleşmiş bir siyasi söylemi terörist bir karakterin diline iliştirilmesi hem CHP’yi hem de onun lideri Sayın Kılıçdaroğlu’nu kriminalize etme çabasının TRT ekranlarına yansımasıdır. Medya hizmet sağlayıcının kamu yayıncısı olması ve bu ülke halkının vergileriyle yayın yaptığı göz önüne alınırsa tarafsız olması, her partiye eşit mesafede durması gerektiği kendi özel yasasının emri, toplumun da beklentisindir.”