Greve giden sağlıkçılar destek bekliyor: Bu koşulları dayatanlara gücümüzü gösterelim

MESUDE ERŞAN

Sağlık çalışanları yarın aile hekimlikleri dahil tüm sağlık kurumlarında iş bırakma eylemi düzenleyecek. Acil, yatan hastalar, diyaliz, kanser, gebe, yoğun bakım, Covid-19 veya Covid-19 şüphesiyle yapılan başvurular geri çevrilmeyecek.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, acil durumlar dışında hastanelere gitmeyerek eyleme destek verilmesi çağrısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ile İstanbul Aile Hekimliği Derneği yönetici ve temsilcileri bugün İstanbul Tabip Odası’nda bir araya geldi.

‘Mücadelece hepimiz için’

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, toplantıda topluma çağrı yaptı: “Yapacağımız eylem ve etkinliklerde sağlık hakkımız için birlikte olalım. Mücadelemiz yalnız kendimiz için değil, sağlığa erişim hakkı ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmemiz içindir. Sesimizi duyun ve acil durumlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin.”

Toplum sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının emeği ve geleceği için grevin zamanı geldiğini belirten Saip, şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı artık yaşamımıza bile mal olan bunca sorunumuzu duymaktan, görmezden gelen iktidar aslında her şeyi görüyor ve biliyor. Yaşanan sorunları ne yazık ki pandemi döneminde çok daha belgin olan salgını değil, algıyı yönetmeye çalışarak bir şeyler yapıyor gibi göstermeye çalışarak yok sayıyor. Bunun son örneği hekimlerin, sağlık çalışanlarının artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş, açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri ve özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısı. Ancak yasa tasarısı TBMM’ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir. Bizler tasarının yeterli, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu telif bile bile bize fazla görüldü. Ne zaman tekrar meclise getirileceği, varsa eksiklerinin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak usule aykırı bir şekilde geri çekildi. Milletvekillerine iktidarın resmi olarak veremediği sözel cevap, emekli hekim maşalarının bu düzenlemeyle çok yüksek olacağı ve bunun kabul edilir olmadığı.”

‘Eylemi engellemeyin’

İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk de bütün Türkiye’de yapılacak eylemin meşru, demokratik ve yasal olduğunu söyledi. Bütün halk ve hastalardan destek beklediklerini belirten Öztürk, “Eylemimiz nedeniyle hiçbir hastamız mağdur olmayacak, zarar görmeyecek. Ancak onları da yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü bu hepimizin mücadelesi” dedi.

Öztürk, eyleme katılacak bütün hekim ve sağlık çalışanlarına Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası olarak yalnız bırakılmayacakları sözünü verdi: “G(ö)reve çıkanlar meslek örgütümüze, sendikalarına güvensinler. Karşılacakları herhangi bir sorunda bizimle temasa geçsinler.”

‘Sakın engellemeye kalkışmayın’

Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere bütün sağlık yöneticilerini uyaran Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir sağlık çalışanına baskı, tehdit, oluşturma gibi mobinge tevessül dahi etmesinler. Çünkü karşılarında bütün hekimleri, sağlık çalışanlarını bulacaklar. Daha bugünden ‘hekimler grev yaptı, hastalar mağdur oldu’ demeye başlayan yandaş medya da hekimlerin, sağlık çalışanlarının gücünü görecekler. Bu bir hak eylemidir, karalamaya çalışmasınlar. Oyun oynamıyoruz. Emeğimizin, mesleğimizin mücadelesini veriyoruz. Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde sonuç alıncaya kadar devam edeceğiz. Hekimi, dişhekimi, hemşiresi, ebesi, eczacısı, laborantı, biyoloğu, psikoloğu, hasta bakıcısı, idari personeli tek bir sağlıkçı sınıfına buradan sesleniyoruz, bizi hiçe sayanlara, bu çalışma ve yaşan koşullarını bize dayatanlara hep birlikte gücümüzü gösterelim.”

Öztürk, bazı hastane başhekimlerinin klinik şeflerine yazı yollayarak, grev katılımı önlemeye çalıştığına da dikkat çekerek uyardı: “Sakın ola yarın bir arkadaşımız üzecek, kıracak, soruşturma gibi şeylere tevessül etmesinler. Hekim olduklarını unutmasınlar. Hekimlik etik kurallarına uygun davranmalarını istiyoruz.”

Saip yarınki uyarı grevin nedenlerini şöyle sıraladı:

Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak için.