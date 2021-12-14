Nusret’in Londra restoranı Tripadvisor’da yerden yere vuruldu: Kim salata sosunda kıl ister ki?

Tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae adıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen Nusret Gökçe’nin Britanya’nın başkenti Londra’daki restoranı Tripadvisor’da aldığı kötü puanlarla kentteki mekanlar arasında son sıralarda yer alıyor.

Fotoğaraf: Instagram

Eylül ayında Londra’da açılan restoran yemeklerinden çok fiyatlarıyla gündeme gelmişti.

Restorana gidip yemek yiyenlerin sosyal medyadan paylaştığı hesap fotoğrafları, Nusret’in Türkiye’deki restoranına uçakla gelip yemek yemenin Londra’dakinden daha ucuza geleceği, tek makul fiyatlandırmanın ikram çaylar olduğu gibi yorumlara neden olmuştu.

Restoranın açılışından bir süre sonra Londra’dan ayrılan Nusret Instagram hesabından paylaştığı videoda bir Britanyalı gibi İngilizce konuştuğunu iddia ederek yine döneceğini de ‘müjdelemişti.’

Müşterilerin deneyimlerini puanlayıp yorumladığı Tripadvisor’da Nusret, Londra’da bulunan 23 bin 811 resroran arasında 20 bin 491’inci sırada yer alabildi. Beş üzerinden iki puan alan restoran 90’ın üzerinde değerlendirmeden yalnızca 16’sında mükemmel bulundu.

Kötü yorumlar arasında parasını geri isteyen, bir daha asla gitmeyeceğini ifade eden hatta mekanın kötü koktuğunu savunanlar oldu.

Fiyatların aşırı pahalı olmasına da dikkat çekilen yorumlardan birinde sekiz kişi 12 bin sterlin (227 bin lira) hesap ödediğini belirteren bir kullanıcı bu miktarın sekiz kişilik bir ailenin bir yıllık market alışverişine karşılık geldiğini yazdı.

Bir başka müşteri restoranın yemek yediği en kötü yerlerden biri olduğunu belirtip Nusret’e mekanı kapatması önerisinde bulundu.

Yorumlarda işi hakaret boyutuna vardıranlar da oldu. Nusret’i kaba ve utanç verci bulduğunu belirten bir kullanıcı “Kim salata sosunda kıl ister ki? Küçük zavallı bir adam için büyük bir ego” diye yazdı.