TTB’den destek çağrısı: Yarın acil şartlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyin

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 15 Aralık Çarşamba günü yapılacak grev için “Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz” diyerek destek istedi.

Geçen günlerde TBMM Genel Kurulu’nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklifi geri çekilmişti.

AKP milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edilmişti.

Bunun üzerine sağlık meslek örgütleri grev kararı almıştı.

TTB, 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilde yapılacak bir günlük greve ‘Topluma çağrımız’ başlıklı açıklamayla destek istedi: “Emeğimizin bu denli yok sayıldığı, değersizleştiği bir ortamda çalışamıyoruz. Emeğimiz ile alay edercesine hızla getirilen ve aynı hızla çekilen yasa tasarılarına itirazımız var. Tükenmiş, mesleği değersizleştirilmiş, emeği görmezden gelinen, çalışma şartları sağlıksız olan sağlık emekçilerinden sağlık beklenemez. ‘Taleplerimiz Sizin İçin, Bizim İçin, Hepimiz İçin… Sağlık Mücadelesinde Yan Yanayız!’ Toplumun sağlığı ancak sağlık emekçilerinin sağlığıyla mümkün olabilir.15 Aralık Çarşamba günü G(ö)REVDEYİZ. Her g(ö)rev etkinliğinde olduğu gibi her yaşta acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımına, COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir. Hastalarımızın sağlığını bizden daha iyi kimse düşünemez. Bugün görevimiz daha iyi bir sağlık sistemi için, haklarımız için. Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz. Bu eyleme vereceğiniz destek ile sağlıklı bir ülke için umudumuzu büyüteceğiz.”