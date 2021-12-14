Gökçek belediyeye ait aracı nihayet iade etti

Eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek belediyeye ait zırhlı aracı sonunda teslim etti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ağustos ayında katılığı bir televizyon programında Gökçek’e seslenerek belediyeye ait aracı geri vermesini talep etmiş, “Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailecek belediyenin mallarından elinizi çekin” demişti.

Belediyenin açıklamasında Gökçek’in istifa ettirildiği vurgulanarak belediye ait zırhlı aracın Gökçek’ten teslim alındığı belirtildi. Aracın son durumu hakkında inceleme yapıldıktan sonra kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine görevden istifa etmişti.

Açıklamada ayrıca Gökçek’ten yakınlarına tahsis ettiği mülkleri de iade etmesi talep edilerek şu ifadelere yer verildi: “Büyükşehir belediyesi olarak, görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden, eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz. Zira milletin malı olan bu taşınmazlar, kiralayan kişiler tarafından üçüncü şahıslara kiralanmakta olup Belediyemizin elde etmesi gereken kazançların katbekat fazlası bu vakıf, kulüpler ve ailelere gitmektedir.“

Gökçek dün Twitter hesabından valiliğin kendisine tahsis ettiğini öne sürdüğü aracı Yavaş’ın ‘ısrarlı yaygarası üzerine’ iade etmeye karar verdiğini söylemişti.