Şişli’de komşulardan homofobik saldırı: Bina kapısını kapatıp darp ettiler

CANAN COŞKUN

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Kurtuluş semtinde 23 yaşındaki B.K. ve bir arkadaşı, komşular tarafından homofobik tehdide ve fiziksel saldırıya maruz kaldı.

Saldırganlar, geceyarısı B.K.’nin evinden çıkan arkadaşını apartman girişinde darp ederken, B.K.’yi de homofobik küfürlerle tehdit etti. Avukatları Melis Gebeş, bunun açıkça homofobik bir saldırı olduğunu söylerken “Faillerin cezasız bırakılması, benzer başka saldırılara davetiye çıkaracaktır” dedi

‘Sıra sana da gelecek’ tehdidi

Sinema sektörü çalışanı B.K., saldırganlardan şikayetçi olduklarını belirterek yaşananları şöyle anlattı:

“11 Aralık Cumartesi gününü pazara bağlayan gece saat 01:00 sıralarında arkadaşım evimden ayrıldı. O çıktıktan sonra sokakta kavga sesleri duydum. Cama çıkıp baktığımda kalabalık bir grubun arkadaşıma saldırdığını ve onun kaçtığını gördüm. Alt katımda yaşayan şahıs bana dönerek ‘Sıra sana da gelecek’ dedi ve homofobik küfürler etti. Aşağıdan birileri daha benzer şekilde bağırdı. Kapı deliğinden baktığımda koridorun ışığının yandığını gördüm ve ayak sesleri duydum. Kapıyı kilitledim ve evimden çıkmadım. Sokaktaki esnaftan birini arayarak dışarıda ne olduğu sordum. Arkadaşımı gürültü yaptığımızı söyleyerek dövdüklerini, onun da kaçtığını söyledi.”

Evdeki diğer arkadaşım polisi aradı. Polisler alt katta yaşayan kişiyi karakola götürdü. O sırada bu kişinin eşi gürültüden uyuyamadıklarını söyleyerek ‘Ahlaksızlar, terbiyesizler’ diye bağırdı. Bu sırada binanın en alt katında yaşayan diş hekimi de yine küfür ederek ‘Yarın görüşeceğiz seninle’ dedi. Darp edilen arkadaşımı aradım. Üzerindeki ceketin içinden sıyrılarak ellerinden kurtulmuş. Gidip darp raporu aldı. Apartman giriş kapısının camları kırılmış arkadaşımı darp ettikleri sırada.”

‘Konuşmak için durduğumda yumruk attı’

B.K.’nın darp darp edilen arkadaşı da o gece yaşananlardan dolayı şikayetçi ve davacı olduğunu söyledi ve yaşananları şöyle aktardı:

“Gece saat 01:00 sıralarında evime gitmek üzere arkadaşımın evinden çıktım. Bina merdivenlerinden inerken alt katta üç erkek gördüm. Bu kişilerden biri ‘Sen üst daireden mi iniyorsun’ diye sordu. ‘Evet’ deyince ‘Çok gürültü yapıyorsunuz. Bütün bina sizden rahatsız’ dedi. Özür dileyerek yoluma devam ettim. Merdivenlerden indiğim sırada tanımadığım biri bana ‘Sen gelsene bir konuşalım birader’ dedi. Konuşmak için durduğumda bu kişi bana yumruk attı. Kendimi korumak istedim ve kaçmaya çalıştım. Bina kapısına kadar indim. Kapıyı açmaya çalışırken dışarıdaki başka kişiler kapıyı tuttu, bu yüzden binadan çıkamadım. Arkamdan gelen kişiler beni bina girişinde darp etmeye başladı. Kendimi korumaya çalıştım. Daha sonra bu kişilerin elinden kurtularak binadan çıktım ve koşarak kaçtım. Bu kişiler bir süre beni kovaladı ama yakalayamadılar. Kovalarken küfrettiler. Kaçarak evime gittim.”

‘Nefret suçu’

B.K.’nin ve arkadaşının avukatı Melis Gebeş, Diken’e olayla ilgili şunları söyledi: “Bu açıkça homofobik bir saldırıdır ve hukuken nefret suçu teşkil etmektedir. Kamu otoritelerinin özellikle son yıllarda LGBTİ+larla ilgili yaptığı ayrımcılık içeren açıklamalar, toplumda önyargıları pekiştirerek bu tür saldırılara zemin hazırlamaktadır. Olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütülerek faillerin mahkeme önünde hesap vermesi sağlanmalıdır. Faillerin cezasız bırakılması, benzer başka saldırılara davetiye çıkaracaktır.”