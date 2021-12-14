Marmara’da denizanası istilası

Marmara Denizi’nin İstanbul kıyılarında denizanası istilası yaşanıyor. Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, denizanalarının yoğunluğunun balık stokları üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu söyledi.

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Marmara Denizi’nde 1990’ların başında görülmeye başlayan müsilajın (deniz salyası) etkileri, 2021 yılında artan kirlilik nedeniyle ‘çevre felaketi’ denilebilecek boyuta ulaştı. Müsilajın görünürlüğü mevsimsel nedenlerle azaldı ancak kirliliğin etkileri devam ediyor.

Uzmanlar Marmara Denizi’nde son dönemde yoğun olarak görülen denizanalarının kirlilik nedeniyle daha da arttığını söylüyor. İstanbul Boğazı’nda deniz yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye başlamasıyla kıyıya doğru sürükleniyor.

İstanbul’un kıyı kesimlerinde denizanalarındaki artışı değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, “Denizanası 5-10 yıllık rutin olarak görülmeye başladı. Her yıl bu mevsimlerde denizanalarının sayılarında böyle bir artış görülüyor. Bu kez denizanalarını görülmesinde ciddi bir artış oldu. Çünkü Marmara Denizi gün geçtikçe besin tuzu yönünde daha zengin ve organik kirlilik açısından daha zengin bir hale geldi. İşte bu tarz ortamlar denizanaları için uygun ortamlar” dedi.

DHA’nın haberine göre Okyar, şunları kaydetti: “Geçen sene lodos ve akıntı sistemine bağlı buzdağının görünmeyen kısmı görünmeye başlamıştı. Şimdi de geçen sene olduğu gibi bir durum söz konusu. Yoğun bir şekilde denizanaları var. Bizim bu süreçle ilgili yapabileceğimiz şey Marmara Denizi’ni koruma konusunda alınan kararların ciddi şekilde uygulanması.”