Komutanlardan şikayetçi olan Libya’da görevli 56 asker TSK’dan atıldı

Libya Görev Grubu Komutanlığı’nda görevlendirilen 56 uzman çavuş, mobbing suçlamasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na (CİMER) toplu şikayet dilekçesi verdi. Bunun üzerine haklarında disiplin soruşturması başlatılan askerlerin görevine son verildi.

Türkiye’ye dönen askerler, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) atıldı. Ayrıca haklarında adli soruşturma da başlatıldı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre CİMER’e verilen dilekçelerde askerler yaşadıklarını anlattı.

İddiaya göre, yarbay rütbesindeki bir komutan, içtima sırasında askerleri şöyle tehdit etti: “Siz aldığınız parayı hak etmiyorsunuz, bu TSK ne generaller yedi, siz hiçbir şeysiniz. Beni istediğiniz yere şikâyet edebilirsiniz, dokuz sene hukuk şubede çalıştım. Sizi meslekten atmam 5 dakika. Dışarıda sizin yerinizde olmak isteyen binlerce kişi var.”

Üsteğmen rütbesindeki bölük komutanıysa “Size burayı dar etmezsem bu rütbeyi sökerim, size burada kan kusturacağım, sizi sahilde carettalar gibi süründüreceğim” dedi.

Hastayken bile kendilerine spor yaptırıldığını belirten uzman çavuşlar, şu ifadelerle meslekten soğuduklarını anlattı: “Severek başladığım ve devam ettiğim, ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla hiçbir zaman yılmayıp görevimin gerektirdiği şekilde mesleğimi sürdürmüş bulunmaktayım. Burada gördüğüm fiziksel ve psikolojik baskılar beni mesleğimden soğutmaktadır.”

Dilekçeler Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na iletildi. Ancak komutanları hakkında soruşturma açılmasını bekleyen askerler, tersi durumla karşılaştı. Askerlerin Libya’da görevlendirilmeleri emri sonlandırıldı, 56 uzman çavuş Türkiye’ye gönderildi. Haklarında idari soruşturma başlatılan askerlerin tümünün sözleşmesi 9 Aralık’ta feshedildi.

İdari tahkikat raporunda, askerler ‘koordineli ve işbirliği içerisinde aynı metni kullanarak, CİMER’e şikayette bulunmak, amirlerini sindirmeye yönelik tutum ve davranışlar sergilemek, birlik içinde disiplini bozmak ve askeri atmosferin oluşmasını engellemekle’ suçlandı. Raporda, askerlerin kusurlu olduğu belirtilerek, tazminatlarının da ödenmeyeceği belirtildi.

Askerler hakkında Milli Savunma Bakanlığı’nın izni üzerine Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet etmekten adli soruşturma da açıldığı, birlikte şikayette bulunmakla suçlanan askerlerin üç yıla kadar hapis istemiyle soruşturulacağı kaydedildi.