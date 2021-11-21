Libya’da yaklaşık iki yıldır alıkonulan yedi Türk vatandaşı kurtarıldı

Libya’nın doğusunda yaklaşık iki yıldır alıkonulan yedi Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmasıyla kurtarıldı.

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AA’nın haberine göre lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay’ın kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı ve MİT tarafından yürütülen çalışmalar başarıya ulaştı.

Yedi kişinin yurda getirilmesi sağlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerinin ardından kendileriyle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.