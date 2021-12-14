Akşener: Ekonomide dini tariften Çinli tarife geçtik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ”Sayın Erdoğan faizle ilgili Nas dedi, bu dini bir tarif. Dini tariften Çinli tarifine geçtik ekonomide” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen ay faz için “Bu konuda Nas ortada, Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız” demişti. ”Ekonominin kitabını yazdığını” söyleyen Erdoğan, TL’deki ağır kayıpları sonrası bu sefer Çin modelini reçete olarak sunmuştu.

Erdoğan’ın ekonomi yönetiminin başına getirdiği Nureddin Nebati de yeni modelin tutması halinde ‘üzüleceğini’ belirtip ”Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin” demişti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, iktidar cephesinden gelen bu açıklamaları eleştirdi: ”Sayın Erdoğan faizle ilgili Nas dedi, bu dini bir tarif. Dini tariften Çinli tarifine geçtik ekonomide. Oranın patronu olmak üzere gelen kişi temenniyle ekonomiyi yönetemez. Kendi varlığı üzerinden bir kefalet ortaya koyamaz. Maliye bakanları devlet hazinesiyle ilgili kefalet koyar. Ben bu konuşmaları büyük bir ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Hükümeti, bütün yöneticileri acilen ciddiyete davet ediyorum.”

Akşener, Prof. Dr. İzzet Özgenç’in ‘OHAL’e hazırlıklı olunması’ yönündeki uyarısına ilişkin, “Vatandaşın dolar mevduat hesaplarına yönelik adımların atılabileceği endişesini yaratır, bu Türkiye’nin iflas etmesine sebep olur. Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın!” dedi.