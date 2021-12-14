İstanbul’da asansörde tecavüz girişimine gözaltı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde asansörde bir kadına tecavüz girişiminde bulunan 16 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.
Pınar Mahallesi’ndeki bir rezidansta 11 Aralık günü saat 04:30 sıralarında yaşanan olay, asansördeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kamera kayıtlarında kadından sonra asansöre binen 16 taşındaki A.A.’nın önce tacizde bulunduğu, ardından tecavüze yeltendiği görülüyor.
Kadının direnmesi üzerine bir süre sonra A.A. kadına tekme atarak olay yerinden kaçıyor.
Zanlı polis tarafından daha sonra gözaltına alındı.