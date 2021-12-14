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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu asgari ücreti dolara endeksledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 384 dolar karşılığı olarak belirlenmesini talep etti.

DİSK’e göre Türkiye’de 10 milyon kişi, şu an 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Yeni yılın ücretinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.


2022’de asgari ücretin en az 3 bin 500 lira olması bekleniyor ancak alım gücü gün geçtikçe azalıyor. Bunun nedenlerinden biri de dövizin TL karşısında sürekli değer kazanması.

Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul’da düzenlenen programla Aile Destekleri Sigortası’nı tanıtırken asgari ücretlinin gerileyen alım gücüne değindi.

CHP lideri, gelecek günlerde gıda krizinin yaşanacağını belirterek asgari ücreti ‘bir ailenin geçinebilmesi için en düşük ücret’ olarak tanımladı.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 Ocak ayında asgari ücret net 2 bin 825 liraydı. O günkü kurla 384 dolara karşılık geliyordu. ‘Türkiye şaha kalktı’ diyorlar ya… Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası’nı versinler. Büyüme de olsun, alıp büyümeyi saraylarına götürsünler. Yılbaşındaki hakkını yıl sonunda da teslim etsinler.”

Bugün itibariyle dolar 14,3 seviyesinden işlem görürken, Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği rakam 5 bin 500 liraya denk geliyor.

İşveren kesimi en az 3 bin 500 lira önermiş, Türk-İş ise 4 bin lirayı ‘kırmızı çizgi’ belirlemişti.

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