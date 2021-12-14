Üstsüz güneşlenme talebi, yargının zirvesine taşındı

ABD’nin Maryland eyaletindeki kentlerden Ocean City’de yaşayan bir grup kadın, üstsüz güneşlenme yasağının kaldırılması talebinin yargının zirvesine taşıdı.

Ocean City sahili. Fotoğraf: tripadvisor.com

Beş kadını temsil eden avukatlar tarafından 1 Aralık’ta sunulan dilekçede, yasağın kadınlara karşı ayrımcılık olduğunun altı çizildi. Daha önce alt mahkeme ve temyiz mahkemelernin verdiği kararların gözden geçirilmesi istendi.

Kentte, 2017’de üstsüz güneşlenmek yasaklanmıştı. Bir yıl sonra Chelsea Eline ve dört başka isimden oluşan beş kadın kent yönetimine dava açtı ve yasağın iptalini talep etti. Yerel yönetimin, anayasadaki ‘eşit koruma’ kavramını ihlal ettiğini savundu. Nisan 2020’de, mahkeme, yerel yönetimin uygulamasının yasal olduğunu, anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.

Davacılar, temyiz mahkemesine başvurdu. Ancak oradan da istedikleri sonuç çıkmadı. Temyiz mahkemesi, Ağustos 2020’de kent yönetimi lehine karar aldı; alt mahkemenin kararını bozmadı. Kararda, ülkenin başka kentlerinde benzer uygulamalar olduğu vurgulandı. Üç kişilik mahkeme heyetinde yer alan hakim A. Marvin Quattlebaum, kent yönetiminin, ‘toplum hassasiyetlerini gözeterek’ erkekler için değil ama kadınlar için böyle bir yasak uygulama hakkı olduğunu ifade etti.

Son olarak ABD Anayasa Mahkemesi’nin kapısını çalan davacılar, hakimlerden, ‘geleneksel ahlaki hassasiyetleri gözetmenin kadınlara ayrımcılık yapacak kadar önemli olup olmadığı’ konusunda karar vermesini istedi.

Yüksek Mahkeme’nin meseleyi değerlendirip karara bağlamak için 7 Ocak’a kadar süresi var.