Beyin cerrahları ve roket bilimciler geri kalanımızdan daha zeki değilmiş

Beyin cerrahı olmak ya da roket bilimi alanında çalışmak isteyenlere müjde! Bir araştırma onların genel nüfustan daha zeki olmadığını ortaya koydu.

Araştırmacılar 329 uzay mühendisi ile 72 beyin cerrahından bir dizi test yapmalarını istedi. British Medical Journal’da yayınlanan araştırma sonuçlarına göre zeka seviyeleri genel Britanya nüfusundan çok da farklı değil.

Araştırmanın amacı hangi mesleğin diğerinden zeka olarak daha üstün olduğunu görmek ve her iki meslek için de toplumda oluşan algının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını görmekti.

Araştırmaya katılanlar Büyük Britanya Zeka Testi (GBIT) ile yaşları, cinsiyetleri ve uzmanlık alanlarındaki deneyimlerine göre bazı soruları yanıtladı.

Planlama ve akıl yürütme, hafıza, dikkat, duygu işleme gibi yeteneklerinin ölçüldüğü testlerde araştırmacılar sonuçları daha önce Britanya halkından 18 binin üzerinde kişiden toplanan verilerle karşılaştırdı.

Beyin cerrahlarının bazı sık kullanılmayan kelimelerin anlamını bilmek gibi semantik (anlam bilimi) problem çözmek alanında roket bilimcilerden daha iyi sonuç aldığı görüldü.

Roket bilimcilerin ise rakiplerine kıyasla dikkat ve nesnelerin görüntülerini zihinde döndürebilmek gibi mental manipülasyon alanlarında daha başarılı sonuç aldı.

Genel nüfusla kıyaslandığında roket bilimciler herhangi bir alanda kayda değer bir fark göstermedi. Beyin cerrahları ise genel nüfusa kıyasla yalnızca hızlı problem çözmede daha iyi sonuç aldı. Ancak belleklerinin daha yavaş olduğu görüldü.