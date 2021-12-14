Son 24 saat: 21 bin 477 vaka, 181 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 21 bin 477 vaka, 181 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 358 bin 117 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 42 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti:
Yaramazlara biraz batar!
İktisatçı İzzettin Önder, iktidar yetkilileri tarafından söylenildiğinin aksine Türkiye’nin sıcak parayı elinin tersiyle itmediğini hatta uzun vadede buna daha güçlü davetiye çıkarma durumuna düştüğünü belirtti.
Beyin cerrahı olmak ya da roket bilimi alanında çalışmak isteyenlere müjde! Bir araştırma onların genel nüfustan daha zeki olmadığını ortaya koydu.
Konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artış gösterdi.
Sağlık Bakanlığı kaynakları, üzerine Çince yazılar bulunan BioNTech aşılarılarının aslında bir Asya ülkesi için üretildiğini ancak daha sonra Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi.
Türk Toraks, Halk Sağlığı Uzmanları ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları dernekleri, aşılamanın çok yavaşladığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın topluma telkinde ve uyarıda bulunmanın ötesinde stratejiler geliştirmesi gerektiği uyarısında bulundu.