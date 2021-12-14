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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 21 bin 477 vaka, 181 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 21 bin 477 vaka, 181 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 358 bin 117 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 42 kişi iyileşti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti:

SON HABERLER

Bakanlık ‘Çince aşı’ya açıklık getirdi

Sağlık Bakanlığı kaynakları, üzerine Çince yazılar bulunan BioNTech aşılarılarının aslında bir Asya ülkesi için üretildiğini ancak daha sonra Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi.