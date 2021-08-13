Akşam Postası / 13 Ağustos 2021

Karadeniz’de sel: Can kaybı 27’ye yükseldi, bir kişi aranıyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta iki kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın’da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

Başhekim: Aşılılara pozitif ayrımcılık için en geç 20 gün içinde adım atılmalı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, “Acilen, en geç 20 gün içinde, aşı olanlara pozitif ayrımcılık yönünde kesin adımlar atılmalı” dedi.

Van’da Afgan sığınmacıları taşıdığı iddia edilen otobüs firmasına soruşturma

Van başsavcılığı, Metro Turizm’e ait otobüsle Van’dan ülkeye giriş yapan sığınmacıların ‘kaçak olarak’ taşındığı iddiaları sonrası soruşturma başlattığını duyurdu.

Altındağ’da 72 gözaltı daha

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde şiddet eylemleriyle ilgili ‘güvenlik güçlerinin ikazlarına uymadığı’, ‘sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu’ belirtilen ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Türk Telekom açıkladı: 13 ilde telefon ve internet kesilecek

Türk Telekom önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağını bildirdi.

FT, Türk şirketlerini yazdı: Nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu?

Financial Times gazetesi, Türkiye’deki start-up’ların başarısını sayfalarına taşıdı. ‘Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu’ başlıklı haberde, “Online perakendecilikte bu yılın en sıcak yeni fikri Silikon Vadisi’nde değil, İstanbul’da başladı” dendi.

Araç satışında ÖTV matrahı artırıldı

Motor hacmi 1600 cm3 olan araçlarla 50 kW’ya kadar elektrikli motora sahip 1800 cm3 motor hacimli hibrit araçların satışında uygulanan özel tüketim vergisine (ÖTV) esas olan matrah sınırları artırıldı.

12 ayda 29,6 milyar dolar cari açık

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık açık 29 milyar 679 milyon dolar oldu. Böylelikle sekiz ayın en düşük cari açık rakamı kaydedildi.

Kartını kaptırdığı ATM’ye forkliftle saldırdı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde forkliftle saldırı düzenlenen ATM kullanılamaz hale geldi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fenerbahçe Token ilk işlem gününde beşe katlandı

Fenerbahçe Token’in fiyatı ilk işlem gününde 30 TL’den 153 TL’ye çıktı. Tokendeki fiyat değişimi yüzde 400’ü aştı.

Kısıtlamada işinden olmuştu: Lotodan 80 milyon Avustralya doları çıktı

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan, Covid-19 önlemleri kapsamındaki ‘kapanmalar’ sırasında işinden olan ve ailesinin giderlerini karşılamak için yarı zamanlı temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan kişi, lotoda büyük ikramiye kazandı.

Japonya Ay’da gıda üretimini hedefliyor

Japonya, kamu-özel iş birliğiyle Ay’da sürdürülebilir gıda kaynaklarının üretimi için araştırma yapacak.

‘Yüzüklerin Efendisi’ dizisi: İlk sezon Yeni Zelanda’da tamamlandıktan sonra Britanya’da çekilecek

Teknoloji devi Amazon, ‘Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun ilk sezon tamamlandıktan sonra Yeni Zelanda yerine Britanya’da çekileceğini açıkladı.