Akşam Postası / 13 Ağustos 2021

Karadeniz’de sel: Can kaybı 27’ye yükseldi, bir kişi aranıyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta iki kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın’da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.
CHP’li Karadeniz: Sinop’ta felaketin boyutu görünenin çok üzerinde
Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan edildi
Sinop belediye başkanı: 20’ye yakın vatandaşa ulaşamıyoruz
AFAD’dan beş il için sel uyarısı
Başhekim: Aşılılara pozitif ayrımcılık için en geç 20 gün içinde adım atılmalı
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, “Acilen, en geç 20 gün içinde, aşı olanlara pozitif ayrımcılık yönünde kesin adımlar atılmalı” dedi.
Sağlık bakanı: Isparta dahil olunca mavi kategorideki il sayısı 22’ye yükseldi
Yerli VLP aşısında 2’nci faz tamamlandı
Almanya, Türkiye’yi tekrar ‘yüksek risk’ listesine ekledi
ABD’de mRNA aşılarına 3’üncü doz onayı
Van’da Afgan sığınmacıları taşıdığı iddia edilen otobüs firmasına soruşturma
Van başsavcılığı, Metro Turizm’e ait otobüsle Van’dan ülkeye giriş yapan sığınmacıların ‘kaçak olarak’ taşındığı iddiaları sonrası soruşturma başlattığını duyurdu.
Altındağ’da 72 gözaltı daha
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde şiddet eylemleriyle ilgili ‘güvenlik güçlerinin ikazlarına uymadığı’, ‘sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu’ belirtilen ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.
‘Göç bakanlığı’ kurulması gündemde
Britanya savunma bakanı: Afganistan iç savaşa doğru gidiyor
Türk Telekom açıkladı: 13 ilde telefon ve internet kesilecek
Türk Telekom önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağını bildirdi.
FT, Türk şirketlerini yazdı: Nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu?
Financial Times gazetesi, Türkiye’deki start-up’ların başarısını sayfalarına taşıdı. ‘Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu’ başlıklı haberde, “Online perakendecilikte bu yılın en sıcak yeni fikri Silikon Vadisi’nde değil, İstanbul’da başladı” dendi.
Araç satışında ÖTV matrahı artırıldı
Motor hacmi 1600 cm3 olan araçlarla 50 kW’ya kadar elektrikli motora sahip 1800 cm3 motor hacimli hibrit araçların satışında uygulanan özel tüketim vergisine (ÖTV) esas olan matrah sınırları artırıldı.
ÖTV değişikliği: Hangi modelde ne kadar indirim olacak?
12 ayda 29,6 milyar dolar cari açık
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık açık 29 milyar 679 milyon dolar oldu. Böylelikle sekiz ayın en düşük cari açık rakamı kaydedildi.
Kredili konut satışı yedi ayda yüzde 70’e yakın azaldı
Kartını kaptırdığı ATM’ye forkliftle saldırdı
Aksaray’ın Eskil ilçesinde forkliftle saldırı düzenlenen ATM kullanılamaz hale geldi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Fenerbahçe Token ilk işlem gününde beşe katlandı
Fenerbahçe Token’in fiyatı ilk işlem gününde 30 TL’den 153 TL’ye çıktı. Tokendeki fiyat değişimi yüzde 400’ü aştı.
Kısıtlamada işinden olmuştu: Lotodan 80 milyon Avustralya doları çıktı
Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan, Covid-19 önlemleri kapsamındaki ‘kapanmalar’ sırasında işinden olan ve ailesinin giderlerini karşılamak için yarı zamanlı temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan kişi, lotoda büyük ikramiye kazandı.
Japonya Ay’da gıda üretimini hedefliyor
Japonya, kamu-özel iş birliğiyle Ay’da sürdürülebilir gıda kaynaklarının üretimi için araştırma yapacak.
‘Yüzüklerin Efendisi’ dizisi: İlk sezon Yeni Zelanda’da tamamlandıktan sonra Britanya’da çekilecek
Teknoloji devi Amazon, ‘Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun ilk sezon tamamlandıktan sonra Yeni Zelanda yerine Britanya’da çekileceğini açıkladı.