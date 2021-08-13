Diken

Yaramazlara biraz batar!

Almanya, Türkiye’yi tekrar ‘yüksek risk’ listesine ekledi

Almanya, Türkiye, İsrail ve ABD’yi Covid-19 salgınında ‘yüksek riskli’ ülkeler listesine ekledi. Almanya’ya bu kategorideki ülkelerden girenler aşı olduklarına veya Covid-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinaya girecek.

Haziran ayı başında Almanya, Türkiye’yi ‘yüksek riskli ülkeler’ kategorisinden çıkarıp ‘riskli ülkeler’ kategorisine almıştı.


Türkiye’de 1 Temmuz’da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vaka sayıları artışa geçmişti. Vaka sayıları 28 Temmuz’dan bu yana 20 binin üzerinde seyrediyor. Vefat sayısı ise 100’ün üzerinde.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü’nün güncellemesine göre Türkiye’ye ilişkin değişiklik 17 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak. Diğer ülkelere yönelik değişiklikler ise 15 Ağustos tarihinde uygulamaya konacak.

Son 24 saat: 22 bin 261 vaka, 138 can kaybı

SON HABERLER

Felaket göz göre göre gelmiş: Resmi listede olmayan kayıplar var, ölü sayısı artabilir

İklim krizi Türkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde kendini yangınlar olarak gösterirken Karadeniz’de sel olarak gösteriyor. Ancak yaşanan felaketlerin nedeni sadece iklim krizi değil. Dere yataklarına yapılan evler, plansız yapılaşma ve HES’ler! Bunun son örneği Batı Karadeniz’de yaşandı. Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen şiddetli yağışlarla beraber sel felaketi yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) son açıklamasına göre Kastamonu’da 9 kişi hayatını kaybetti. Ancak Diken’e konuşan yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının fazla olabileceğini belirtti. Çünkü bazı kayıplar resmi listelerde henüz yer almamış. Sinop’ta da yerel yetkililer tarafından kayıp denilen ama AFAD’ın listesinde yer almayan vatandaşlar var.

Araç satışında ÖTV matrahı artırıldı

Motor hacmi 1600 cm3 olan araçlarla 50 kW’ya kadar elektrikli motora sahip 1800 cm3 motor hacimli hibrit araçların satışında uygulanan özel tüketim vergisine (ÖTV) esas olan matrah sınırları artırıldı.