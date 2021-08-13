Diken

Yaramazlara biraz batar!

Altındağ’da 72 gözaltı daha

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın’ın (18) hayatını kaybettiği kavganın ardından başlayan şiddet eylemleriyle ilgili ‘güvenlik güçlerinin ikazlarına uymadığı’, ‘sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu’ belirtilen ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Dün de 76 kişi gözaltına alınmıştı.

Fotoğraf: DHA

Battalgazi Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile Yahya Abdo ve Muhammed Abdo arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma kavgaya dönüşmüş Yahya Abdo, Yalçın ve Güler’i bıçaklayarak kaçmıştı. Yalçın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Yahya Abdo ve Muhammed Abdo ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Kavganın ardından Battalgazi Mahallesi’nde toplananlar, yabancı uyruklu kişilerin iş yerlerinin camlarını kırmış, eşyalarını dışarı çıkarıp, ateşe vermişti. Geç saatlere kadar süren gerginlik, polisin müdahalesiyle sona ermişti.


Ankara Emniyet Müdürlüğü 72 kişinin daha gözaltına alındığını duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Altındağ ilçemizde gerçekleşen müessif olay sonrası bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde, güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalanmıştır. 29 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan şahısların 28’inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb. suçlardan kaydı bulunmaktadır. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.”

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