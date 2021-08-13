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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Karadeniz: Sinop’ta felaketin boyutu görünenin çok üzerinde

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, sel felaketinin boyutunun görünenin çok üzerinde olduğunu belirterek, ulaşılamayan insanlar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

AFAD’dan bu sabah yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi’nin batısında etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Kastamonu’da 25, Sinop’ta iki kişi hayatını kaybetti.


Karadeniz, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Sel felaketi görülenin çok çok üzerinde. Acilen afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Şu an hemen ilan edilmesi lazım. Babaçay köyümüzün yüzde 80’i kayboldu. Sanayi sitesi kalmadı Ayancık’ta, pazar yeri kalmadı” dedi.

CHP’li vekil şöyle devam etti: “Önemli olan hasar değil ama can kaybı şu an iki kişi açıklandı. Ancak şu an yanımdaki aileden dört kişi kayıp. İsim isim 17 kişi kayıp. Bunlardan bahsedilmiyor. Bugün cumhurbaşkanı geldiği için bu konuları sessiz tutuyorlar… İnşallah bu kayıplar can kaybına dönüşmez, belki vatandaş yüksek bölgelere kaçmıştır ancak üçüncü güne giriyoruz. Bulunma ihtimalleri çok zayıf. İki oğlu, kızı ve eşini kaybeden aile diyor ki yanımızdaki ev çöktü 14 kişi vardı evde. Ölü sayısının artmasından ciddi endişe ediyoruz.”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da Ayancık ilçesi başta olmak üzere şehirde sel felaketinden dolayı üç kişinin hayatını kaybettiğini, 20’ye yakın kişiye ulaşılamadığını belirterek, hükümetten acilen afet bölgesi ilanı istediklerini söylemişti.

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İklim krizi Türkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde kendini yangınlar olarak gösterirken Karadeniz’de sel olarak gösteriyor. Ancak yaşanan felaketlerin nedeni sadece iklim krizi değil. Dere yataklarına yapılan evler, plansız yapılaşma ve HES’ler! Bunun son örneği Batı Karadeniz’de yaşandı. Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen şiddetli yağışlarla beraber sel felaketi yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) son açıklamasına göre Kastamonu’da 9 kişi hayatını kaybetti. Ancak Diken’e konuşan yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının fazla olabileceğini belirtti. Çünkü bazı kayıplar resmi listelerde henüz yer almamış. Sinop’ta da yerel yetkililer tarafından kayıp denilen ama AFAD’ın listesinde yer almayan vatandaşlar var.