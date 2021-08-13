Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sinop belediye başkanı: 20’ye yakın vatandaşa ulaşamıyoruz

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık ilçesi başta olmak üzere şehirde sel felaketinden dolayı üç kişinin hayatını kaybettiğini, 20’ye yakın kişiye ulaşılamadığını belirterek, hükümetten acilen afet bölgesi ilanı istediklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

Ayhan Reuters’a yaptığı açıklamada, “Ayancıkta altyapı tamamen çökmüş durumda, kanalizasyon tahrip olmuş durumda. Elektirik ve su yok” dedi.


Ayhan şöyle devam etti: “Resmi açıklamalara göre üç kişi hayatını kaybetti. Ancak ulaşamadığımız birçok insan var, şehir merkezi yakınlarındaki köylerde çok sıkıntı var. Yaşıyor olup olmadıklarını ulaşamadığımız için tespit edemiyoruz. Sonuçta telefonları da sele kapılmış olabilir ancak ayrımını yapamıyoruz. 20’ye yakın vatandaşa ulaşamıyoruz hayatta olup olmadıklarına ilişkin endişelerimiz var.”

Yaşanan sel felaketinin boyutunu Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait tomruk deposunun yer seçiminin büyüttüğünü belirten Ayhan, “Afetin büyük derecede olması dere yatağına yakın orman işletmesine bağlı tomruk deposu olması. Tomruklar çaya inmeseydi bu derece felaketle karşı karşıya kalmayacaktık” dedi.

Ayhan şöyle devam etti: “Ayancık’ta altyapı tamamen çökmüş durumda, kanalizasyon tahrip olmuş durumda. Elektrik ve su yok. Vatandaşın öncelikli ihtiyacı temiz su, kuru gıda, ekmek. Elektrik olmadığı için fırınlar da çalışmıyor. Biz onlara acil ihtiyaçları temin ediyoruz. Bir yandan iş makinaları hayatı normale çevirmeye çalışıyor. Halkın su, beslenme ihtiyaçları gideriliyor. Hala binaların bodrum katları su ile dolu.”

“1,5 aydan önce Ayancık’ta musluktan su akması öngörülmüyor” diyen Ayhan, “Üç gün sonra yardımlar çekildiğinde sorun yaşamak istemiyoruz. Şunun net bilinmesi gerekiyor En az 1,5 ay-iki ay yardımları sürdürmemiz lazım.”

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Felaket göz göre göre gelmiş: Resmi listede olmayan kayıplar var, ölü sayısı artabilir

İklim krizi Türkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde kendini yangınlar olarak gösterirken Karadeniz’de sel olarak gösteriyor. Ancak yaşanan felaketlerin nedeni sadece iklim krizi değil. Dere yataklarına yapılan evler, plansız yapılaşma ve HES’ler! Bunun son örneği Batı Karadeniz’de yaşandı. Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen şiddetli yağışlarla beraber sel felaketi yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) son açıklamasına göre Kastamonu’da 9 kişi hayatını kaybetti. Ancak Diken’e konuşan yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının fazla olabileceğini belirtti. Çünkü bazı kayıplar resmi listelerde henüz yer almamış. Sinop’ta da yerel yetkililer tarafından kayıp denilen ama AFAD’ın listesinde yer almayan vatandaşlar var.