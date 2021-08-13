Sinop belediye başkanı: 20’ye yakın vatandaşa ulaşamıyoruz

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık ilçesi başta olmak üzere şehirde sel felaketinden dolayı üç kişinin hayatını kaybettiğini, 20’ye yakın kişiye ulaşılamadığını belirterek, hükümetten acilen afet bölgesi ilanı istediklerini söyledi.

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Ayhan Reuters’a yaptığı açıklamada, “Ayancıkta altyapı tamamen çökmüş durumda, kanalizasyon tahrip olmuş durumda. Elektirik ve su yok” dedi.

Ayhan şöyle devam etti: “Resmi açıklamalara göre üç kişi hayatını kaybetti. Ancak ulaşamadığımız birçok insan var, şehir merkezi yakınlarındaki köylerde çok sıkıntı var. Yaşıyor olup olmadıklarını ulaşamadığımız için tespit edemiyoruz. Sonuçta telefonları da sele kapılmış olabilir ancak ayrımını yapamıyoruz. 20’ye yakın vatandaşa ulaşamıyoruz hayatta olup olmadıklarına ilişkin endişelerimiz var.”

Yaşanan sel felaketinin boyutunu Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait tomruk deposunun yer seçiminin büyüttüğünü belirten Ayhan, “Afetin büyük derecede olması dere yatağına yakın orman işletmesine bağlı tomruk deposu olması. Tomruklar çaya inmeseydi bu derece felaketle karşı karşıya kalmayacaktık” dedi.

Ayhan şöyle devam etti: “Ayancık’ta altyapı tamamen çökmüş durumda, kanalizasyon tahrip olmuş durumda. Elektrik ve su yok. Vatandaşın öncelikli ihtiyacı temiz su, kuru gıda, ekmek. Elektrik olmadığı için fırınlar da çalışmıyor. Biz onlara acil ihtiyaçları temin ediyoruz. Bir yandan iş makinaları hayatı normale çevirmeye çalışıyor. Halkın su, beslenme ihtiyaçları gideriliyor. Hala binaların bodrum katları su ile dolu.”

“1,5 aydan önce Ayancık’ta musluktan su akması öngörülmüyor” diyen Ayhan, “Üç gün sonra yardımlar çekildiğinde sorun yaşamak istemiyoruz. Şunun net bilinmesi gerekiyor En az 1,5 ay-iki ay yardımları sürdürmemiz lazım.”