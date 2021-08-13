Kartını kaptırdığı ATM’ye forkliftle saldırdı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde forkliftle saldırı düzenlenen ATM kullanılamaz hale geldi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Eşmekaya beldesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, gece saatlerinde işlem yapmak amacıyla bir bankanın ATM’sine gitti.
Kartını ATM’ye kaptıran kişi, forkliftle saldırdığı makineyi kullanılamaz hale getirdi.
Jandarma ekiplerinin bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kullandığı forkliftle ATM’ye defalarca vurarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.