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Yaramazlara biraz batar!

ATM’lere dadanan ‘papağan’ yakayı ele verdi

Eskişehir’de, ATM’lere ‘papağan’ denen aparat ve kamera düzeneği yerleştirerek müşterilerin kart bilgilerini çaldığı tespit edilen iki kişi suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. İkilinin, kısa sürede kartlarını kopyaladığı kişilerin hesaplarından şimdiye kadar 50 bin lira çektiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Üç ay süren çalışmaların ardından şüphelilerin, C.B. ve M.Ö. olduğu tespit edildi. Özel bankanın ATM’sine aparatı takarken yakalanan C.B. ve M.Ö.’nün üst ve araçlarında çok sayıda kopyalama düzeneği, banka kartı, cep telefonu, kamera düzeneği, taşınabilir bellek ve elektronik çip bulundu.


Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan C.B. ve M.Ö.’nün, Eskişehir’in yanısıra birçok şehirde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı saptandı. Hesaplar üzerinde inceleme sürerken, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 

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