ABD’de mRNA aşılarına 3’üncü doz onayı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), organ nakli yaptırmış kişilere ve kanser veya başka sağlık sorunlarıyla bağlantılı bağışıklığı zayıflamış hastaların, Covid-19’dan korunmaları için üçüncü doz aşı yaptırmalarını onayladı.

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Daha önce Fransa ve İsrail gibi bazı ülkelerde sağlık otoriteleri bu yönde kararlar almıştı.

Organ nakli yaptırmış kişiler ve hastalık nedeniyle bağışıklığı zayıflamış kişiler ortalama bireye göre, virüse karşı daha savunmasız olabiliyor.

Organ nakli yaptırmış 650 kişi üzerinde düzenlenen bir araştırmada, iki doz mRNA ardından deneklerin yalnızca yarısında antikor düzeyinin yükseldiği, onlarda da sağlıklı bireylere göre daha az olduğu tespit edilmişti.

Kanada’da yapılan bir araştırmada ise organ nakli yaptırmış kişilerin büyük bölümünde, üçüncü dozun ardından antikor seviyelerinin yükseldiği görülmüştü.

Üçüncü dozun organ nakli yaptırmış kişilerde ne gibi yan etkilere sebep olabileceği, örneğin organ reddi tehlikesini artırıp artırmayacağı konusunda ise henüz yeterli veri bulunmuyor.

Aşı şirketleri 3’üncü dozu herkes için önerirken, sağlık otoriteleri yeterli veri olmaması nedeniyle şimdilik bunu kabul etmiyor. Dünya Sağlık Örgütü de aşıda adaletsizlik gerekçesiyle 3’üncü dozların ertelenmesi çağrısı yapmıştı.

FDA açıklamasında bağışıklığı zayıflamış kişilerin Pfizer ve Moderna şirketlerinin ürettiği mRNA aşılarından güçlendirici bir ilave doz yaptırmalarını tavsiye etti.

Açıklamada, üçüncü doz aşının, ikinci dozdan en az 28 gün sonra yapılması önerildi.

FDA’nın tavsiyesinin ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) bugün düzenlenecek danışma kurulu toplantısında bağışıklığı zayıflamış hasta kişilere ilave doz önerilmesi kararı alması bekleniyor.