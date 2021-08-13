‘Göç bakanlığı’ kurulması gündemde

AKP’nin ‘göç bakanlığı’ kurulmasını değerlendirmeye aldığı belirtildi.

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Milliyet’ten Aslıhan Altay Karataş’ın haberine göre Afganistan’dan gelebilecek yeni göç dalgası ihtimaliyle beraber AKP içinde hem ‘mevcut sığınmacıların topluma uyumu’ hem de ‘yeni göç dalgalarına hazırlıksız yakalanılmaması’ için bu alana özgü müstakil bir bakanlık seçeneği gündeme geldi.

Hali hazırda 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’de, ABD’nin Afganistan’dan çekilmeye başlamasıyla aşırılıkçı Taliban’ın güç kazanmasının ardından, yeni bir göç dalgasının yöneldiği endişeleri gündeme gelmişti. Washington yönetiminin, ABD ile bağlantılarından dolayı Taliban’ın şiddetine hedef olabilecek Afganlar için hazırladığı yeni mülteci programı kapsamında, Türkiye’yi göç rotası olarak göstermesiyle kaygıların boyutu artmıştı.

ABD istihbaratının Afganistan’ın pek çok vilayetini ele geçiren radikal İslamcı Taliban’ın, başkent Kabil’i 30 gün içinde ablukaya alabileceği ve muhtemelen 90 gün içinde ele geçirebileceği yönündeki tahmini, göç sorununa acil çözüm üretilmesi gerekliliğini ortaya koymuştu.