AFAD’dan beş il için sel uyarısı

Kastamonu ve Sinop’u vuran selin ardından AFAD bu kez Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin için uyardı.

Fotoğraf: DHA

Karadeniz Bölgesi’nin batısı yaklaşık iki gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor. Resmi rakamlara göre Kastamonu’da 25 ve Sinop’ta ise şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetti. Kayıp başvuru sayısının da 100’ün üstünde olduğu açıklandı. Bartın’da da sel sularına kapılan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda ev, araç ve iş yeri ise kullanılamaz durumda.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi’nde sellere yol açabilecek şiddetli yağışların cumartesi gününe kadar devam edeceği yönünde uyarıda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da sosyal medya hesabından bu akşam için uyarı yaptı.

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰ Bu akşam saatlerinden itibaren,



📍 Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.



⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/Yzax5zLwQ1 — AFAD (@AFADBaskanlik) August 13, 2021

Paylaşımda Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışın beklendiği ve sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.