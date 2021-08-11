Bartın’da sel: Sulara kapılan bir kişi aranıyor

Bartın’da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Yıkılan bir evde sel sularına kapılan yaşlı kadın aranıyor.

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AA’nın aktardığına göre akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde etkili oldu.

Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde sel nedeniyle ahşap bir evin büyük bölümü yıkıldı, evdeki yaşlı bir kadın da sel sularına kapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı kadını arama çalışmalarına başladı.

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Evlerinde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle çıkarıldı.

Kumluca beldesi Zafer köyünde de Herkeme Deresi’nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03:00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolun bir kısmını açtıklarını ancak menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şunları söyledi: “Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. (Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisi) Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus’un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor.”