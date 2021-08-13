Yerli VLP aşısında 2’nci faz tamamlandı

Virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) yerli Covid-19 aşısında 2’nci faz aşılamalarının yan etkisiz şekilde tamamlandığı bildirildi.

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. İhsan Gürsel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mayda Gürsel ve ekibi ile birlikte geliştirilen VLP aşı adayı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19 aday aşı listesinde bulunuyor.

Aşıda geliştirilen virüs benzeri parçacıkları, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak şekilde taklit ediyor. Hastalığa neden olmayan bu parçacıklar, bağışıklık tepkisi uyandırıyor. Uygulanan aşıların aksine VLP aşısı, koldan kas içine değil, deri altına yapılıyor.

Aşı gönüllüsü olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Gönüllüsü olduğum VLP aşısında önemli bir aşamayı daha tamamladık. Faz-2 aşılamaları da herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadan başarıyla sona erdi” dedi.

Gönüllüsü olduğum VLP aşısında önemli bir aşamayı daha tamamladık.



Faz2 aşılamaları da herhangi bir yan etki ile karşılaşılmadan başarıyla sona erdi.



Eylül’de başlayacak Faz3 çalışmalarında yeterli gönüllü sayısına ulaşarak acil kullanım onayı almayı hedefliyoruz. pic.twitter.com/eb00B6BIog — Mustafa Varank (@varank) August 13, 2021

Halen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) desteğiyle 17 yerli aşı çalışması yürütülüyor.