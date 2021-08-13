Diken

Yaramazlara biraz batar!

Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Sinop, Kastamonu ve Bartın’ın afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta iki kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın’da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü bildirmişti.


Selin en çok etkilediği Bozkurt ilçesinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi: ”Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabii felaketlerle boğuşmaktadır. Bu sadece ülkemizde olan değil… Amerika’sı da böyle, Kanada’sı da böyle, Almanya’sı, Avrupa’nın birçok ülkesi böyle. Hep bu tür felaketlerle boğuşuyorlar. Bir felakettir gidiyoruz, temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım.”

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